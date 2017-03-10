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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов возглавил новый штаб по реализации ФЦП по развитию Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов сформировал и возглавил координационный штаб по реализации Федеральной целевой программы социально-экономического развития крымского региона до 2020 года, сообщил вице-премьер правительства республики Павел Королев.

Источник: РИА Новости

В конце февраля Аксенов уже говорил, что в Крыму сформирован новый штаб по реализации Федеральной целевой программы развития полуострова. Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП до 2020 года. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, способствовать развитию приоритетных секторов экономики, повышению качества жизни населения.

«Вчера главой республики подписано распоряжение о создании штаба по руководству федеральной целевой программой, который он возглавил непосредственно», — сказал Королев на заседании президиума крымского парламента. По его словам, в штаб также вошли структуры Минэкономразвития РФ и дирекция по управлению ФЦП.

«Этот координационный штаб не будет являться просто коллегиальным органом. Решения этого штаба будут обязательными для исполнения всеми исполнительными органами республики Крым и муниципальным образованиям», — сказал вице-премьер. По его словам, к работе штаба также будут привлекаться представители крымского парламента.

Постановлением правительства РФ от 29 ноября 2016 года общий объем финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя был увеличен до 769,54 миллиарда рублей, в том числе бюджетные средства составят 738,1 миллиарда (увеличение на 58,9 миллиарда рублей), внебюджетные источники — 31,427 миллиарда рублей.

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