Аксенов возглавил новый штаб по реализации ФЦП по развитию Крыма

В конце февраля Аксенов уже говорил, что в Крыму сформирован новый штаб по реализации Федеральной целевой программы развития полуострова. Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП до 2020 года. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, способствовать развитию приоритетных секторов экономики, повышению качества жизни населения.

«Вчера главой республики подписано распоряжение о создании штаба по руководству федеральной целевой программой, который он возглавил непосредственно», — сказал Королев на заседании президиума крымского парламента. По его словам, в штаб также вошли структуры Минэкономразвития РФ и дирекция по управлению ФЦП.

«Этот координационный штаб не будет являться просто коллегиальным органом. Решения этого штаба будут обязательными для исполнения всеми исполнительными органами республики Крым и муниципальным образованиям», — сказал вице-премьер. По его словам, к работе штаба также будут привлекаться представители крымского парламента.

Постановлением правительства РФ от 29 ноября 2016 года общий объем финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя был увеличен до 769,54 миллиарда рублей, в том числе бюджетные средства составят 738,1 миллиарда (увеличение на 58,9 миллиарда рублей), внебюджетные источники — 31,427 миллиарда рублей.