Станислав Белковский предложил перенести деловую столицу России в Иркутск

Политтехнолог и публицист Владислав Белковский предложил сделать Иркутск одной из трех столиц России. Такое заявление он сделал в эфире программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь». Политический центр страны эксперт предложил перенести в Санкт-Петербург, но поскольку страна очень большая, необходимы еще две деловые столицы. Одну Станислав Белковский предложил оставить в Москве, а вторую перенести в центр Сибири, в Иркутск. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, последнее резонансное предложение по территориальному переустройству страну поступило в конце апреля 2016 года. Объединение трех регионов в один ради укрупнения субъектов РФ вызовет массу вопросов, связанных с экономикой, культурой и самоуправлением. Политики и эксперты Иркутской области, Республики Бурятия и Якутии, а также федеральные политологи прокомментировали высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сделанное 24 апреля каналу НТВ. Вопрос объединения регионов обсуждается не первый год и как основной претендент на слияние с Приангарьем чаще всего рассматривалась Республика Бурятия. Однако в Народном Хурале активно обсуждается возможность присовокупить к гипотетическому региону еще и Якутию.