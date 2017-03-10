Воронежский губернатор обещал содействие новому руководителю АО «Концерн «Созвездие»

Накануне губернатор Алексей Гордеев посетил «Концерн «Созведие». Глава региона стал участником совещания с участием Владимира Артякова — первого замгендиректора ГУ «Ростех». На мероприятии присутствовали временный гендиректор «Созвездия» Александр Якунин и советник гендиректора концерна Азрет Беккиев.

Владимир Артяков пожелал успехов на посту руководителя «Созвездия» Александру Якунину. По словам топ-менеджера «Ростеха», у концерна хорошие перепеты в производстве продукции гражданского сектора. Этому способствуют имеющиеся площадки и высокие технологии.

Воронежский губернатор также пожелал успехов новому руководителю «Созвездия» и обещал содействие со стороны властей региона в развитии концерна. И поблагодарил экс-руководителя за плодотворную работу.

«Нам пришлось пережить сложные времена», — отметил Алексей Гордеев. Глава региона выразил благодарность коллективу предприятия и Азрету Беккиеву в частности. Последнему вручили знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью».

По словам губернатор, важность концерна «Созвездие» переоценить трудно. Ведь это крупнейших налогоплательщик, численность коллектива превышает 5 тысяч человек, а средняя зарплата 60 тысяч рублей.

Отметим, на сегодняшний день в составе концерна «Созвездие» порядка двух десятков предприятий радиоэлектронной промышленности. Концерн входит входит в состав холдинга «Объединенной приборостроительной корпорации». Последняя, в свою очередь. создана в составе ГК «Ростех».