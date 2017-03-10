14 бывших коммунистов присоединились к фракции ДПМ
Сегодня 14 бывших
Сегодня 14 бывших
Сегодня 14 бывших
Об этом заявил сегодня утром глава парламентской фракции ДПМ Марьян Лупу, сообщает NOI.md.
По словам Лупу, решение было принято единогласно. Таким образом, во фракции ДПМ будут числиться 34 депутата.
«Я приветствую решение коллег присоединиться к нашей фракции. Это решение было нелегким, но очень ответственным. Наша фракция становится самой важной и многочисленной, в качестве политического полюса в парламенте», — заявил Марьян Лупу.
По словам депутата Виолетты Ивановой, это решение было необходимо и принято в интересах страны. «Спустя год после назначения правительство Филипа продемонстрировало результаты. Нам нужна власть, которая преодолеет внутренние конфликты и полностью сконцентрируется на решении проблем граждан. Мы выступаем за обеспечение государственности, нейтралитета и защиты граждан в обществе, которое сегодня разделилось с целью получения политических дивидендов», — заметила Виолетта Иванова.
Следует отметить, что 14 депутатов покинули ПКРМ в конце 2015 года, сформировав