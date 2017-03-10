14 бывших коммунистов присоединились к фракции ДПМ

Об этом заявил сегодня утром глава парламентской фракции ДПМ Марьян Лупу, сообщает NOI.md.

Сегодня 14 бывших депутатов-коммунистов объявили, что вступают в Демократическую партию.

По словам Лупу, решение было принято единогласно. Таким образом, во фракции ДПМ будут числиться 34 депутата.

«Я приветствую решение коллег присоединиться к нашей фракции. Это решение было нелегким, но очень ответственным. Наша фракция становится самой важной и многочисленной, в качестве политического полюса в парламенте», — заявил Марьян Лупу.

По словам депутата Виолетты Ивановой, это решение было необходимо и принято в интересах страны. «Спустя год после назначения правительство Филипа продемонстрировало результаты. Нам нужна власть, которая преодолеет внутренние конфликты и полностью сконцентрируется на решении проблем граждан. Мы выступаем за обеспечение государственности, нейтралитета и защиты граждан в обществе, которое сегодня разделилось с целью получения политических дивидендов», — заметила Виолетта Иванова.