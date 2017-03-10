Указ Рустэма Хамитова о выплате 300 тыс. рублей за первого ребенка не внес ясности

Содержательными можно назвать лишь два пункта опубликованного указа. Во-первых, устанавливается возрастной критерий обоих супругов в 35 лет. Второй жесткий критерий — это пресловутый критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий.

Вместе с тем опубликованный сегодня текст самого Указа за подписью Главы РБ не вносит никакой ясности, а порождает еще больше вопросов.

О планах издать такой указ Рустэм Хамитов сообщил довольно сильно заранее. Дозированные утечки в СМИ, широкое обсуждение темы в соцсетях и специалистов, позволили чиновникам в полной мере насладиться эффектом от пиара этого шага. При этом без конкретных пунктов нормативного акта и подробностей не было никакой возможности компетентно его анализировать.

Действие указа рассчитано на детей, рожденных с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года. Важная оговорка в том, что речь идет о первом ребенке в семье.

Пункт 2 Указа говорит о том, что Правительство РБ должно определить условия, порядок предоставления и использования социальной выплаты, а также изыскать источники финансирования.

В итоге короткий текст указа Главы РБ по сути растворится в многостраничных нормативных документах правительства. Данное пособие можно будет потратить на приобретение (строительство) жилья или для погашения остатка основного долга по ипотечному кредиту (займу).

С первой частью формулировки более или менее ясно. 300 тысяч — неплохое подспорье в покупке и строительстве жилья. Например, на селе за эти деньги вполне можно приобрести дом. Вопрос лишь в том, что какие требования установит правительство к приобретаемому жилью. Будет ли это обязательно новое или вторичное жилье, минимальный размер площади и прочие нюансы, которые будут иметь существенное значение.

А вот с ипотекой несколько сложнее. Фраза «погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту» означает, что если у вас имеется остаток долга в пределах этой суммы, то вы можете его закрыть этими 300 тысячами. Теперь давайте порассуждаем. Получить ипотеку на покупку квартиры или дома отнюдь непросто. Вряд ли ее дадут молодой семье выпускников ВУЗа. Для этого необходим стаж работы, определенный уровень доходов и соответственно возраст хоть одного члена семьи будет уже ближе к 30 годам. Допустим, что семья получила ипотечный кредит и приобрела жилье. Специфика ипотеки в том, что она погашается в течении длительного временного периода. А когда остаток долга достигнет 300 тыс. рублей, то кто-то из супругов уже выйдет за пределы 35 лет или действие указа вовсе прекратится. Поэтому, если Правительство РБ не скорректирует данную формулировку, то смеем утверждать, что использование социальной выплаты на погашение остатка долга просто не будет работать.

Кроме этого в связи с этой формулировкой существует риск переноса рождения первого ребенка на более старший возраст, скажем, с 25 до 30 лет.

Теперь о другом грустном моменте — критерии нуждаемости в жилом помещении. Дискуссия вокруг введения критерия нуждаемости у многодетных семей для получения земли выявило, то, что в федеральном и республиканском законодательстве существуют разные критерии нуждаемости. Касательно нуждаемости в улучшении жилищных условий в республике вообще беда. Чтобы стать на такой учет людям надо пройти девять кругов чиновничьего ада. Во-первых, на человеке не должно числиться никакого жилья в собственности, а по месту постоянной прописки на него не должно приходиться более 9−12 кв. метров. С учетом размеров домов на селе, несложно понять, что многие оказываются за бортом программы.

Завершая небольшой анализ указа Рустэма Хамитова заметим, что на краткосрочный период он может привести к какому-то всплеску рождаемости. Но в перспективе это не приведет к устойчивому улучшению демографической ситуации. Мы уже приводили по этому поводу мнение экспертов. Здесь актуальным будет привести слова председателя Содружества многодетных семей РБ Рустема Шаяхметова:

— Первого ребенка рожают «для себя». Два ребенка — это замещение количественное родителей. Демографию же выправляют третий ребенок и многодетные семьи, а им у нас в республики урезают льготы, вводят критерий нуждаемости. Раз первого ребенка хоть как рожает любая нормальная семья, за второго предусмотрен федеральный материнский капитал, то логичнее и правильнее для реального улучшения демографической ситуации поддержка рождения третьего или последующего ребенка.

С другой стороны, возможный всплеск рождаемости первых детей в Башкирии попадет в аккурат на предвыборный период для самого Рустэма Хамитова. Будет красивая динамика в отчетах федеральному руководству и позитивный информационный фон.