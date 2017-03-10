Нацгвардия будет охранять предприятие стратегического значения «Конструкторское бюро «Южное» в Днепре

Нацгвардия будет охранять госпредприятие «Конструкторское бюро “Южное” имени М. К. Янгеля» в Днепре, как важный для страны объект. Это предусматривает постановление Кабмина № 106 от 1 марта 2017 года, которое вступает в силу сегодня, 10 марта.

Соответствующим постановлением правительство дополнило перечень ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией.

Так, к перечню добавили государственное предприятие «Конструкторское бюро “Южное” имени М. К. Янгеля». Его обеспечат охраной, как объект, который входит в государственную собственность и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Напомним, Кабмин определил перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства объектов два года назад.