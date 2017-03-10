В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Авторы проекта заявили, что цель законопроекта — «совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья граждан от последствий использования электронных устройств, продуцирующих аэрозоль, пар или дым». Проект закона предлагает ограничить использование вейпов и кальянов «на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Кроме того, авторы выступают за ограничение рекламы электронных курительных изделий и кальянов.

Кроме того, авторы выступают за ограничение рекламы электронных курительных изделий и кальянов.

Также авторы выступили за ограничение торговли кальянами и вейпами и введение запрета на продажу данных изделий несовершеннолетним. Авторы закона отметили, что использование электронных курительных изделий «является стимулированием потребления табака, поскольку у пользователей таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия, аналогичные поведенческие характеристики».

«Принятие и реализация проекта федерального закона способны привести к снижению как потребления табака, так и использования электронных курительных изделий и кальянов», — заключили авторы проекта.



В России уже действуют некоторые ограничения на использование вейпов. Так РЖД запретили использовать «электронные сигареты и иные электронные системы доставки никотина» в поездах дальнего следования.

Кроме того, с конца января электронные сигареты были исключены из перечня товаров, которые можно продавать в «дальних» поездах. В РЖД считают, что использующие электронные сигареты пассажиры мешают другим, в том числе детям.