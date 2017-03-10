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12:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин назначил замначальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Андрей Неупокоев с августа 2016 года являлся временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по региону.

Источник: ИА REGNUM

Кадровые перестановки коснулись Главное управление МВД России по Новосибирской области. Указом президента страны Владимира Путина полковник юстиции Андрей Неупокоев назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по региону — начальником Главного следственного управления. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Неупокоев 2 сентября 2016 года был представлен личному составу новосибирского МВД России в качестве временно исполняющего обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника Главного следственного управления. А ранее, 7 июля, Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника следственного управления ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергея Шило. Одной из причин увольнения назывался скандал, который разгорелся вокруг его сына — в апреле Александра Шило осудили на шесть лет колонии общего режима за разбойное нападение и причинение тяжкого вреда здоровью.

Согласно официальным данным, Андрей Неупокоев в 1996 году после окончания Омского юридического института МВД России был назначен на должность следователя межрайонного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики при УВД Омской области. Дослужился до заместителя начальника 1 отдела (зонального контроля) управления ведомственного процессуального контроля и инспектирования Следственного департамента МВД России. В 2014 году он был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Белгородской области — начальником следственного управления. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации от 10 августа 2016 года назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника Главного следственного управления. Указом президента России от 9 марта 2017 года назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника Главного следственного управления.

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