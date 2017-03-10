Силовики не подтверждают задержания экс-главы свердловского Минздрава

Следственные органы официально не подтверждают информацию о задержании бывшего министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В следственных органах Свердловской области заявили, что информации о задержании у них нет. Кроме того, как пишет издание Znak.com, не подтвердили такие сведения и в управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сам Белявский в разговоре с изданием также опроверг информацию о своем задержании. По его словам, также его не вызывали на допросы. Нет в отношении него и следственных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информацию о задержании Белявского распространили местные СМИ. Аркадий Белявский возглавлял свердловский Минздрав до мая 2016 года, а затем добровольно ушёл в отставку.