Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
Как обустроить балкон: 5 идей
Китаянка родила младенца-гиганта
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
13:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирский арбитраж не стал банкротить губернатора и генпрокурора

Ранее новосибирец подал иск о признании банкротами государственных структур разных уровней и их сотрудников.

Источник: Reuters

Арбитражный суд Новосибирской области отказался принять заявление о признании банкротами губернатора области, мэрию Новосибирска, прокурора РФ и еще семи должников — государственных структур разных уровней и их сотрудников.

Как сообщается на сайте суда, иск о банкротстве 11 должников в новосибирский арбитраж в начале текущей недели подал Василий Ерошенко. В качестве должников указаны: губернатор Новосибирской области, квалификационная коллегия судей области, заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин (в заявлении он указан как генеральный прокурор), заместитель мэра Новосибирска Владимир Фефелов, СУ СК России по Новосибирской области, сенатор Надежда Болтенко, мэрия Новосибирска, ГУ МВД России по Новосибирской области, министерство МВД России и прокуратура РФ.

Как сказал сам истец, претензии к госструктурам у него появились после того, как он несколько лет назад вложил деньги в строительство дома в Новосибирске, но квартиру так и не получил.

«В связи с последними повышениями цен, так как они не могут вообще ничего строить, ничего делать — только грабить, поэтому я решил их самих всех обанкротить», — сказал Ерошенко «НГС. Новостям».

Как сообщают некоторые СМИ, в 1999 году Василий Ерошенко инвестировал 674 тыс. рублей в строительство жилого дома на ул. Дачной в Новосибирске. Дом строил СПП МЖК «Электрон». Но в начале 2000 года строительство дома остановилось. В 2005 году «Электрон» обанкротился и перестал существовать. А в 2001 году правоохранители возбудили против бывшего руководителя ЗАО МЖК «Электрон» Виталия Брагина уголовное дело о махинациях с двойными продажами квартир, но суд оправдал Брагина с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Четверо россиян были на борту упавшего близ Стамбула вертолета
Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
Минэкономразвития хочет связать НДФЛ и взносы на пенсию
Лукашенко назвал неработающих граждан будущими преступниками
Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников Почти все они стоят, как яхта или коттедж. А умение ездить по дорогам и без них считайте бонусом. Или обузой?
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь