Новосибирский арбитраж не стал банкротить губернатора и генпрокурора

Арбитражный суд Новосибирской области отказался принять заявление о признании банкротами губернатора области, мэрию Новосибирска, прокурора РФ и еще семи должников — государственных структур разных уровней и их сотрудников.

Как сообщается на сайте суда, иск о банкротстве 11 должников в новосибирский арбитраж в начале текущей недели подал Василий Ерошенко. В качестве должников указаны: губернатор Новосибирской области, квалификационная коллегия судей области, заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин (в заявлении он указан как генеральный прокурор), заместитель мэра Новосибирска Владимир Фефелов, СУ СК России по Новосибирской области, сенатор Надежда Болтенко, мэрия Новосибирска, ГУ МВД России по Новосибирской области, министерство МВД России и прокуратура РФ.

Как сказал сам истец, претензии к госструктурам у него появились после того, как он несколько лет назад вложил деньги в строительство дома в Новосибирске, но квартиру так и не получил.

«В связи с последними повышениями цен, так как они не могут вообще ничего строить, ничего делать — только грабить, поэтому я решил их самих всех обанкротить», — сказал Ерошенко «НГС. Новостям».

Как сообщают некоторые СМИ, в 1999 году Василий Ерошенко инвестировал 674 тыс. рублей в строительство жилого дома на ул. Дачной в Новосибирске. Дом строил СПП МЖК «Электрон». Но в начале 2000 года строительство дома остановилось. В 2005 году «Электрон» обанкротился и перестал существовать. А в 2001 году правоохранители возбудили против бывшего руководителя ЗАО МЖК «Электрон» Виталия Брагина уголовное дело о махинациях с двойными продажами квартир, но суд оправдал Брагина с формулировкой «за отсутствием состава преступления».