На Дону губернатор вручил госнаграды лучшим работникам АПК

Как сообщают в донском правительстве, решение отметить высокими государственными наградами лучших земледельцев Дона принял Президент России Владимир Путин по ходатайству губернатора.

Всего награды с начала года получили 200 донских аграриев, часть госнаград была вручена еще в январе и феврале. Среди награжденных — трактористы и механизаторы, животноводы и директора, агрономы и ветеринары.

— Природно-ресурсный потенциал донской земли позволяет производить почти все основные виды сельхозпродукции и наращивать их объемы. Еще с осени был создан хороший задел под новый урожай — засеяно озимыми культурами более 2,4 миллиона гектаров, — отметил глава региона в своем выступлении. — Нынешней весной предстоит посеять более двух миллионов гектар яровых. Это закладывает основу хорошего урожая.

Уместно напомнить, что Ростовская область три года подряд ставит рекорды по валовому сбору зерна. В 2016 году было собрано беспрецедентные 11,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Картофеля в прошлом году получили 438 тысяч тонн, на 7,7 процента больше 2015 года. Урожайность сахарной свеклы выросла в полтора раза до рекордных 540 центнеров с гектара. И все это — результат работы профессионалов-земледельцев.

Впрочем, как говорят эксперты, донской АПК демонстрирует хорошую динамику производства по многим направлениям. Акцент в развитии отрасли делается на молочное животноводство, тепличное овощеводство и переработку зерновых. Эти направления имеют достаточно высокую рентабельность, при этом у Ростовской области есть целый ряд фундаментальных преимуществ по ним перед другими регионами: обилие пресной воды, большие незанятые пашни, удачная логистика и так далее.

Добавим, что, как сообщил губернатор на встрече с аграриями, из федерального и областного бюджетов на развитие АПК в 2017 году привлечено более 4,3 миллиарда рублей. Это на 1,4 миллиарда больше аналогичного периода прошлого года.