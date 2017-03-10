На Дону губернатор вручил госнаграды лучшим работникам АПК
69 работников сельского хозяйства Ростовской области получили награды из рук главы региона Василия Голубева.
69 работников сельского хозяйства Ростовской области получили награды из рук главы региона Василия Голубева.
Как сообщают в донском правительстве, решение отметить высокими государственными наградами лучших земледельцев Дона принял Президент России Владимир Путин по ходатайству губернатора.
Всего награды с начала года получили 200 донских аграриев, часть госнаград была вручена еще в январе и феврале. Среди награжденных — трактористы и механизаторы, животноводы и директора, агрономы и ветеринары.
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Уместно напомнить, что Ростовская область три года подряд ставит рекорды по валовому сбору зерна. В 2016 году было собрано беспрецедентные 11,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Картофеля в прошлом году получили 438 тысяч тонн, на 7,7 процента больше 2015 года. Урожайность сахарной свеклы выросла в полтора раза до рекордных 540 центнеров с гектара. И все это — результат работы
Впрочем, как говорят эксперты, донской АПК демонстрирует хорошую динамику производства по многим направлениям. Акцент в развитии отрасли делается на молочное животноводство, тепличное овощеводство и переработку зерновых. Эти направления имеют достаточно высокую рентабельность, при этом у Ростовской области есть целый ряд фундаментальных преимуществ по ним перед другими регионами: обилие пресной воды, большие незанятые пашни, удачная логистика и так далее.
Добавим, что, как сообщил губернатор на встрече с аграриями, из федерального и областного бюджетов на развитие АПК в 2017 году привлечено более 4,3 миллиарда рублей. Это на 1,4 миллиарда больше аналогичного периода прошлого года.