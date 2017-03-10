«Единая Россия» приостановила членство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в партии
«Единая Россия» приостановила членство
«Единая Россия» приостановила членство
— Членство в партии Роберта Мусина приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Если суд признает Мусина невиновным, то членство будет восстановлено, — сказала Лукина.
Напомним, 3 марта
По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денежных средств отправили в Центробанк России недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения более 3 миллиардного кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ТФБ.