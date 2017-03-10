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12:40 (мск), источник: Prokazan.ru

«Единая Россия» приостановила членство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в партии

«Единая Россия» приостановила членство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в партии. Такое решение было принято на заседании казанского местного политсовета партии 6 марта, сообщает руководитель пресс-службы регионального отделения партии Наталья Лукина.

Источник: Prokazan.ru

 — Членство в партии Роберта Мусина приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Если суд признает Мусина невиновным, то членство будет восстановлено, — сказала Лукина.

Напомним, 3 марта экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин был арестован. По ходатайству следствия он останется под стражей до 16 апреля. 52-летний Роберт Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денежных средств отправили в Центробанк России недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения более 3 миллиардного кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ТФБ.

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