«Единая Россия» приостановила членство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в партии

— Членство в партии Роберта Мусина приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Если суд признает Мусина невиновным, то членство будет восстановлено, — сказала Лукина.

Напомним, 3 марта экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин был арестован. По ходатайству следствия он останется под стражей до 16 апреля. 52-летний Роберт Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денежных средств отправили в Центробанк России недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения более 3 миллиардного кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ТФБ.