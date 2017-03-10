Гройсман требует разобраться с проблемами документооборота в министерствах и уволить виновных
По словам премьера, в одних министерствах все быстро «летает», а в других сидит месяцами и никто не выпускает.
По словам премьера, в одних министерствах все быстро «летает», а в других сидит месяцами и никто не выпускает.
«Я сегодня поставил соответствующие задачи министру Кабинета министров и государственному секретарю: провести встречи с государственными секретарями министерств, выяснить причины, почему в одних министерствах все быстро “летает”, документы, а в других сидит месяцами и никто не выпускает. Надо вычислять тех, кто саботирует, и увольнять с работы. Это мое требование к каждому из министров», — сказал Гройсман.