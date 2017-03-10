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13:03 (мск), источник: Капитал

«Газпром» подтверждает намерение продолжить оспаривать штраф АМКУ

«Газпром» в очередной раз подтвердил намерение обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о многомиллиардном штрафе, наложенном на компанию и подтвержденном несколькими инстанциями украинских судов.

Источник: Капитал

«Газпром» в очередной раз подтвердил намерение обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о многомиллиардном штрафе, наложенном на компанию и подтвержденном несколькими инстанциями украинских судов.

«Мы намерены обжаловать это решение», — пишет «Газпром» в проспекте нового меморандума еврооблигаций, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ решил оштрафовать ПАО «Газпром» на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,37 млрд) за счет пени за его неоплату.

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