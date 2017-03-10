Общенациональная коалиция демократических сил выступила со специальным обращением

Подписание Президентом основного закона члены коалиции назвали историческим событием, а сам документ — фундаментом нового политического строя. Главной целью конституционной реформы Общенациональная коалиция демократических сил считает консолидацию общества в качестве ключевого фактора казахстанского успеха.

Сегодня, 10 марта, состоялось заседание ОКДС «Казахстан-2050», по итогам которого представители ведущих политических партий и общественных объединений страны сделали совместное заявление в поддержку новой Конституции Казахстана.

По словам первого заместителя председателя партии «Нұр Отан», в новой реальности, учитывая масштабность и суперсложность задач, поставленных Лидером страны в рамках Третьей модернизации и стратегии развития «Казахстан-2050», значение таких фундаментальных ценностей, как единство, сплоченность и стабильность, будет только возрастать. Поэтому новая Конституция — это Конституция всенародного согласия.

«В этом отношении весьма символично, что ее обсуждение мы сегодня проводим в нашем Дворце мира и согласия», — отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

Подводя итоги заседания, первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» заявил, что, «проведя такую грандиозную реформу на политическом ландшафте Казахстана, Президент возложил на нас очень большие надежды и мы обязаны оправдать колоссальный мандат доверия, полученный от нашего Лидера и всего казахстанского народа».