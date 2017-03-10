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13:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области создан оперативный штаб для проведения капремонта МКД

При правительстве Иркутской области создан оперативный штаб, который занимается вопросами проведения капремонта многоквартирных домов, его возглавил заместитель председателя правительства Руслан Болотов.

С февраля 2017 года штаб еженедельно рассматривает текущий ход работ и принимает решения об оптимизации деятельности Фонда капремонта МКД. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба фонда.

Как рассказал гендиректор ФКР Денис Быков, всего в нынешнем году запланировано отремонтировать 343 многоквартирных дома, однако перед фондом стоит задача кратно увеличить количество МКД. Примерно столько же домов предстоит дополнительно обследовать, а затем создать для них проектно-сметную документацию, чтобы в будущем году незамедлительно приступить к их капремонту. Из-за того, что объёмы работ в ближайшее время существенно вырастут, на заседании штаба было принято решение выделить для проведения обследований МКД по два сотрудника из министерств по жилищной политике, энергетике и транспорту и строительства и дорожного хозяйства, служб государственного жилищного и строительного надзора. Таким образом, дано поручение вместе с сотрудниками ФКР создать четыре группы специалистов, которые будут выезжать для обследования на объекты, в том числе и сам Руслан Болотов.

В ноябре-декабре 2016 года были объявлены аукционы на проведение в 2017 году более 30% всех работ, с начала нынешнего года объявили ещё 10 торгов. Непосредственные работы в многоквартирных домах начались в январе.

Всего в краткосрочном плане, рассчитанном на 2017−2019 годы, сейчас находится более 1700 МКД. Напомним, с нынешнего года, согласно Жилищному кодексу РФ, во всех регионах России приняты трехлетние планы. По словам Дениса Быкова, такой срок оптимальный, чтобы полностью выполнить все работы: провести обследование дома, направить предложение собственникам жилья (а они могут рассматривать его до трёх месяцев), объявить электронный аукцион по отбору подрядчиков, провести сам капремонт и т. д.

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