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13:25 (мск), источник: Noi.md

Как комментирует Воронин присоединение бывших коммунистов к ДПМ

Лидер коммунистов Владимир Воронин совсем не удивлен решением 14 бывших депутатов-коммунистов присоединиться к фракции ДПМ, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Политик дал лаконичный комментарий на эту тему в начале сегодняшнего заседания парламента, сразу после того, как Мариан Лупу объявил, что начиная с сегодняшнего дня в фракции демократов числятся 34 депутата.

«Произошло то, чего следовало ожидать. Акт политической проституции завершился», — заключил Воронин.

Отметим, что бывший депутат-коммунист Виолетта Иванова объявила сегодня от имени 14 депутатов социально-демократической платформы, что группа присоединяется к парламентской фракции ДПМ. Иванова уточнила, что это решение было принято в интересах страны, так как Молдова нуждается в «стабильной и предсказуемой власти».

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