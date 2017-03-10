Как комментирует Воронин присоединение бывших коммунистов к ДПМ

Политик дал лаконичный комментарий на эту тему в начале сегодняшнего заседания парламента, сразу после того, как Мариан Лупу объявил, что начиная с сегодняшнего дня в фракции демократов числятся 34 депутата.

«Произошло то, чего следовало ожидать. Акт политической проституции завершился», — заключил Воронин.