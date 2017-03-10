В Молдове примут новый Налоговый и Таможенный кодексы

В ходе заседания была представлена и обсуждена новая концепция Налогового и Таможенных кодексов, которые разрабатываются при участии международных экспертов.

По сообщению Министерства финансов, в ведомстве прошло заседание рабочей группы и международных экспертов, ответственных за разработку и продвижение проекта нового Налогового кодекса.

Концепция предусматривает гармонизацию Налогового и Таможенного кодексов в соответствии с европейскими директивами и улучшение существующего законодательства в этой области в период 2017—2019 гг. Проект концепции, как ожидается, будет представлен для публичных консультаций.

Концепция предусматривает гармонизацию Налогового и Таможенного кодексов в соответствии с европейскими директивами и улучшение существующего законодательства в этой области в период 2017—2019 гг. Проект концепции, как ожидается, будет представлен для публичных консультаций.

В ходе заседания был выдвинут ряд предложений по концепции нового Налогового и Таможенного кодексов, обсуждены функциональность и ответственность членов рабочей группы, этапы выполнения установленных обязательств и оргвопросы.