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16:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Люди стали чаще обращаться с заявлениями о вымогательстве и взяточничестве

(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В 2016 году в Татарстане правоохранительными органами было выявлено и пресечено 1038 преступлений коррупционной направленности, в том числе 157 — по фактам получения взяток. Об этом сообщил на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ Президент республики Рустам Минниханов.

Источник: ИА Татар-информ

Также из общего числа выявленных преступлений коррупционной направленности отмечено 60 случаев злоупотребления должностными полномочиями, 71 — превышения должностных полномочий, 396 — взяточничества (157 фактов получения взятки и 162 дачи взятки), 77 — посредничества во взяточничестве. Помимо этого зарегистрировано 211 преступлений по статье УК РФ «Мелкое взяточничество». Совокупный ущерб, установленный по уголовным делам коррупционной направленности, составил 646 млн рублей, возмещено — 1 млрд 210,8 млн рублей. В суды направлены уголовные дела, возбужденные по 610 должностным преступлениям в отношении 323 человек.

«Люди стали чаще обращаться с заявлениями о вымогательстве и взяточничестве. О повышении доверия граждан к власти говорит растущее число их запросов в государственные органы. Только в Аппарат Президента республики за прошлый год их поступило более 43 тыс.», — сказал президент республики.

Как рассказал Рустам Минниханов, в прошлом году выявлено и пресечено более 550 преступлений, связанных с посягательством на бюджетные средства, госимущество и земельные участки. Ущерб по этим уголовным делам превысил 400 млн рублей. «Правоохранительными органами обеспечено возмещение средств, — отметил он. — Однако сам факт такого ущерба является результатом недоработок государственных органов, наделенных надзорными или контрольными функциями, а также ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля».

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