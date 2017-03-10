Документ, позволяющий украинцам въезжать в Турцию по ID-картам, подпишут на следующей неделе, — Гройсман
Кабинет министров одобрил проект соглашения с Турцией о взаимном посещении стран по
Кабинет министров одобрил проект соглашения с Турцией о взаимном посещении стран по
На следующей неделе будет подписан документ, позволяющий украинцам въезжать в Турцию по внутренним паспортам в виде
«На следующей неделе у меня будет рабочий визит в Турцию. Во время этого визита мы должны подписать общий документ, который даст возможность с электронными
Напомним, что в середине февраля Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. В МИД Украины заявили, что соглашение будет подписано в ближайшее время.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига прогнозировал, что украинцы смогут посещать Турцию по