Документ, позволяющий украинцам въезжать в Турцию по ID-картам, подпишут на следующей неделе, — Гройсман

На следующей неделе будет подписан документ, позволяющий украинцам въезжать в Турцию по внутренним паспортам в виде ID-карты. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«На следующей неделе у меня будет рабочий визит в Турцию. Во время этого визита мы должны подписать общий документ, который даст возможность с электронными ID-картами путешествовать в Турцию», — сказал премьер.

Напомним, что в середине февраля Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. В МИД Украины заявили, что соглашение будет подписано в ближайшее время.