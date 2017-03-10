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13:44 (мск), источник: 112.ua

Документ, позволяющий украинцам въезжать в Турцию по ID-картам, подпишут на следующей неделе, — Гройсман

Кабинет министров одобрил проект соглашения с Турцией о взаимном посещении стран по ID-карточкам.

Источник: 112.ua

На следующей неделе будет подписан документ, позволяющий украинцам въезжать в Турцию по внутренним паспортам в виде ID-карты. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«На следующей неделе у меня будет рабочий визит в Турцию. Во время этого визита мы должны подписать общий документ, который даст возможность с электронными ID-картами путешествовать в Турцию», — сказал премьер.

Напомним, что в середине февраля Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. В МИД Украины заявили, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига прогнозировал, что украинцы смогут посещать Турцию по ID-картам ориентировочно с начала туристического сезона.

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