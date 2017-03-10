Парламент перенес слушания о рекомендациях чиновникам не ездить в РФ

Ранее представители правительства и парламента Молдовы на встрече с послом России передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы «допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб».

Спикер парламента Андриан Канду заявил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Парламент Молдовы отказался заслушать представителей МИД по теме ноты, в которой молдавским государственным чиновникам рекомендовано воздержаться от поездок в Россию. Главная причина, из-за которой была предъявлена нота, — претензии к досмотру на границе.

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Российского посла проинформировали, что «пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию».

Президент Игорь Додон заявил, что выступает против этой рекомендации и сам продолжит такие поездки для укрепления отношений с Москвой.

«То, что произошло, выглядит очень странно и с дипломатической точки зрения. Не знаком с такой практикой, когда председатель парламента и премьер-министр вызывают посла и вручают ему подобную ноту», — сказал депутат-социалист Владимир Цуркан.

Он отметил, что рекомендация воздержаться от поездок молдавских чиновников в Россию выглядят еще более странной, учитывая, что, благодаря усилиям президента, отношения между двумя странами стали улучшаться.

По его словам, неизвестны и обстоятельства, на основании которых была составлена нота.

«Для выяснения всех аспектов, во избежание неверных интерпретаций, фракция Партии социалистов требует пригласить в парламент руководство министерства иностранных дел и европейской интеграции», — добавил он.

Спикер Андриан Канду отметил, что он как участник этой встречи, согласен, что необходимо представить дополнительную информацию.

«Проконсультируюсь с премьером и с другими сторонами, вовлеченным в этот процесс. Может на следующем заседании представим дополнительную информацию», — сказал Канду.