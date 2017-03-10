Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
СМИ назвали владельца устричной фермы рядом с «дворцом Путина»
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Хорошо сказано: угадайте женщину по ее цитатеВикторина о женщинах, изменивших мир, и их запоминающихся фразах
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Штаб блокады Донбасса: Порошенко обезумел и провоцирует
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
13:42 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент перенес слушания о рекомендациях чиновникам не ездить в РФ

Спикер парламента Андриан Канду заявил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Парламент Молдовы отказался заслушать представителей МИД по теме ноты, в которой молдавским государственным чиновникам рекомендовано воздержаться от поездок в Россию. Главная причина, из-за которой была предъявлена нота, — претензии к досмотру на границе.

Спикер парламента Андриан Канду заявил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

Ранее представители правительства и парламента Молдовы на встрече с послом России передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы «допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб».

Читайте также
Кишиневские власти пожаловались на неподобающее отношение к молдавским чиновникам в РФ

Российского посла проинформировали, что «пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию».

Президент Игорь Додон заявил, что выступает против этой рекомендации и сам продолжит такие поездки для укрепления отношений с Москвой.

«То, что произошло, выглядит очень странно и с дипломатической точки зрения. Не знаком с такой практикой, когда председатель парламента и премьер-министр вызывают посла и вручают ему подобную ноту», — сказал депутат-социалист Владимир Цуркан.

Он отметил, что рекомендация воздержаться от поездок молдавских чиновников в Россию выглядят еще более странной, учитывая, что, благодаря усилиям президента, отношения между двумя странами стали улучшаться.

По его словам, неизвестны и обстоятельства, на основании которых была составлена нота.

«Для выяснения всех аспектов, во избежание неверных интерпретаций, фракция Партии социалистов требует пригласить в парламент руководство министерства иностранных дел и европейской интеграции», — добавил он.

Спикер Андриан Канду отметил, что он как участник этой встречи, согласен, что необходимо представить дополнительную информацию.

«Проконсультируюсь с премьером и с другими сторонами, вовлеченным в этот процесс. Может на следующем заседании представим дополнительную информацию», — сказал Канду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кишиневе четырехлетний ребенок упал с шестого этажа и выжил
Четверо россиян были на борту упавшего близ Стамбула вертолета
Мутко подтвердил отстранение от выборов в Совет ФИФА
Источник назвал причину падений самолетов с «Адмирала Кузнецова»
В Госдуму внесли законопроект об ограничении вейпов и кальянов
МИД РФ: в Ливии задержано судно с россиянами
Лукашенко назвал неработающих граждан будущими преступниками
Виновники ДТП доплатят из своих
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников Почти все они стоят, как яхта или коттедж. А умение ездить по дорогам и без них считайте бонусом. Или обузой?
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей Стартовало голосование, в котором дети до 16 лет выберут любимых актеров, актрис, звезд телевидения и шоу-бизнеса
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь