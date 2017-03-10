В Богородском районе суд лишил депутата сельсовета полномочий

Суд лишил депутата Шапкинского сельсовета Богородского района полномочий, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В 2015 году прокуратура провела проверку сельского совета в части исполнения законодательства о противодействии коррупции. Один из депутатов своевременно не предоставил сведения о своих доходах. Эти данные были получены только в декабре 2016 года после внесения в сельсовет предписания прокуратуры о нарушении закона.