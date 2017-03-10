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14:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Богородском районе суд лишил депутата сельсовета полномочий

Народный избранник не предоставил обязательные сведения о доходах и имуществе.

Суд лишил депутата Шапкинского сельсовета Богородского района полномочий, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В 2015 году прокуратура провела проверку сельского совета в части исполнения законодательства о противодействии коррупции. Один из депутатов своевременно не предоставил сведения о своих доходах. Эти данные были получены только в декабре 2016 года после внесения в сельсовет предписания прокуратуры о нарушении закона.

Из-за этого полномочия народного избранника должны были быть прекращены досрочно, однако этого не произошло. Прокурора обратилась в суд с требованием признать действия сельсовета незаконными. Суд иск удовлетворил, полномочия с депутата сняты.

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