В Богородском районе суд лишил депутата сельсовета полномочий
Народный избранник не предоставил обязательные сведения о доходах и имуществе.
Народный избранник не предоставил обязательные сведения о доходах и имуществе.
Суд лишил депутата Шапкинского сельсовета Богородского района полномочий, сообщает объединённая
В 2015 году прокуратура провела проверку сельского совета в части исполнения законодательства о противодействии коррупции. Один из депутатов своевременно не предоставил сведения о своих доходах. Эти данные были получены только в декабре 2016 года после внесения в сельсовет предписания прокуратуры о нарушении закона.