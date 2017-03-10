Кабмин одобрил соглашение с Турцией о взаимном въезде граждан по ID-карточкам

Кабинет Министров принял постановление о подписании Соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики о предоставлении возможности гражданам обеих стран путешествовать без загранпаспортов. Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу.

Как отметил присутствующий на заседании представитель Министерства иностранных дел, после подписания Соглашения граждане Украины и Турции смогут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории стран не по загранпаспортам, а по ID-карточкам которые содержат электронный носитель информации. В свою очередь, Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что на следующей неделе планирует осуществить рабочий визит в Турцию и подписать там договор.