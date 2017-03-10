Кабмин одобрил соглашение с Турцией о взаимном въезде граждан по ID-карточкам
Кабмин одобрил подписание соглашения с правительством Турции о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде
Кабмин одобрил подписание соглашения с правительством Турции о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде
Кабинет Министров принял постановление о подписании Соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики о предоставлении возможности гражданам обеих стран путешествовать без загранпаспортов. Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу.
Как отметил присутствующий на заседании представитель Министерства иностранных дел, после подписания Соглашения граждане Украины и Турции смогут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории стран не по загранпаспортам, а по
«На следующей неделе у меня будет рабочий визит в Турцию. Во время этого визита мы должны подписать с турецкими коллегами совместный документ, который даст возможность с электронными