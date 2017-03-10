Кабмин отменил около 100 устаревших актов, мешавших ведению бизнеса
В течение 2 месяцев министерства и другие органы могут обосновать возобновление действия этих
В течение 2 месяцев министерства и другие органы могут обосновать возобновление действия этих
Кабинет министров Украины принял решение об отмене около 100
«Мы отменяем примерно 100 различных документов, которые на сегодняшний день не имеют законодательных оснований. Была очень серьезная борьба у нас за то, чтобы согласовать акты, пройти правительственный комитет. Потому что все органы считали, что все приказы нужны, их все нужно оставить, потому что будет полный коллапс в стране. Но договорились, нашли компромисс, что незаконные акты сегодня правительством будут отменены, и после этого у всех органов будет 2 месяца для урегулирования, если остается
В течение 2 месяцев министерства и другие органы могут обосновать возобновление действия этих
Напомним, в конце 2016 г. правительство в рамках «дерегуляционного дня» отменило более 300 постановлений и нормативных актов, ограничивающих деятельность бизнеса в Украине.