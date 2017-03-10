Кабмин отменил около 100 устаревших актов, мешавших ведению бизнеса

Кабинет министров Украины принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

«Мы отменяем примерно 100 различных документов, которые на сегодняшний день не имеют законодательных оснований. Была очень серьезная борьба у нас за то, чтобы согласовать акты, пройти правительственный комитет. Потому что все органы считали, что все приказы нужны, их все нужно оставить, потому что будет полный коллапс в стране. Но договорились, нашли компромисс, что незаконные акты сегодня правительством будут отменены, и после этого у всех органов будет 2 месяца для урегулирования, если остается какой-то пробел», — сообщила первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова.

В течение 2 месяцев министерства и другие органы могут обосновать возобновление действия этих нормативно-правовых актов.

Напомним, в конце 2016 г. правительство в рамках «дерегуляционного дня» отменило более 300 постановлений и нормативных актов, ограничивающих деятельность бизнеса в Украине.