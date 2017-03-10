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14:30 (мск), источник: Actualitati.md

МИД России отреагировал на протестную ноту правительства Молдовы

Содержание ноты властей Молдовы, в которой чиновникам этой страны рекомендовано воздержаться от поездок в РФ, вызывает много вопросов. Об этом заявил в пятницу ТАСС замглавы МИД России Григорий Карасин.

Источник: Actualitati.md

— Содержание этой ноты вызывает много вопросов, — цитирует высокопоставленного дипломата ТАСС. — Будем изучать.

При этом Карасин подтвердил, что посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин уже передал в российский МИД документ, полученный от Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

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— Надо внимательно изучить, посмотреть на факты и только после этого серьезно обсуждать этот вопрос, — добавил он.

Ранее представители правительства и парламента Молдовы на встрече с послом РФ передали ноту, в которой говорится, что молдавских чиновников якобы останавливают на границе, допрашивают, обыскивают, они терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб. Российского посла проинформировали, что пока эта проблема не решится, госслужащим рекомендовано избегать поездок в Россию.

Позже Президент РМ Игорь Додон заявил, что решения спикера парламента Адриана Канду и премьера Павла Филипа могут привести к блокированию хороших отношений с Россией.

По его словам, возможно были некоторые сбои, также, как и у нас на границе, но это не оправдывает решение, которое может заблокировать хорошие отношения, которые мы начали строить с Российской Федерацией.

— Я продолжу поездки в Москву и продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией, — заключил Додон.

В прошлом году власти России неоднократно выражали озабоченность тем, что в Кишиневе регулярно задерживают российских журналистов и политологов, многим из которых запретили въезд в республику. Так, из Кишинева были депортированы съемочные группы телеканалов Россия 24 и Звезда, представители других российских СМИ. В качестве причин выдворения молдавские власти называли, в частности, отсутствие у репортеров аккредитации. Со своей стороны президент страны Игорь Додон осудил такую практику, охарактеризовав ее как ненормальную.

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