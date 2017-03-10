Главу Копейска выберут из двух кандидатов. На пост руководителя претендуют Владимир Можин и Павел Демин

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Копейске завершился конкурс на пост главы города. Из восьми претендентов конкурс прошли Павел Демин и Владимир Можин. Теперь они наделены статусом кандидатов на должность главы городского округа.

По словам председателя конкурсной комиссии Алексея Фартыгина, качество подготовки соискателей оказалось разное. «Есть претенденты, кто основательно, изучил проблемы Копейска, но при этом часть кандидатов оказалась совершенно незнакома с требованиями законодательства. К сожалению, одного желания улучшить жизнь копейчан недостаточно, поскольку закон предъявляет чёткие требования к уровню профессиональной подготовки и знанию законодательства. Двух наиболее достойных кандидатов мы сегодня определили- это Павел Демин и Владимир Можин. Голосование было единогласным, ни по одной кандидатуре у нас не возникло сомнений или разногласий», — отметил он.

Новый руководитель муниципалитета будет избран 22 марта по итогам голосования депутатов.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре депутаты Копейска приняли досрочную отставку главы города Валерия Устинова, который проработал в этой должности около двух недель. Временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета назначен заместитель главы по социальному развитию Владимир Бисеров.

Устинов был избран руководителем муниципалитета 5 декабря. Фаворитом на выборах считался и.о. главы Владимир Бисеров. Его кандидатура была выдвинута «Единой Россией» и поддержана губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Однако депутаты сделали выбор в пользу другого претендента, хотя их решение и не было единодушным. Разница между кандидатами — всего в три голоса. В «ЕР» результаты назвали неожиданными.