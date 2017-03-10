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14:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Рашида Султанова: «Глава Башкортостана думает о будущем республики»

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Принятие указа о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в Башкортостане говорит о дальновидности руководителя республики, считает председатель Союза женщин РБ Рашида Султанова.

Источник: Башинформ

«Глава Башкортостана сегодня думает о будущем. А будущее — это люди, дети, благосостояние», — отметила председатель женской общественной организации.

По мнению Рашиды Султановой, эта мера хорошо «встряхнула» молодые семьи. Все, кто впервые стал родителем после 1 января, надеются улучшить свои жилищные условия. В то же время председатель Союза женщин уверена, что один указ не решит всех демографических проблем.

«Общественности надо спасать республику, конечно, и другие меры нужны. Сегодня мы подготовили предложения от Союза женщин, куда вошли 16 мер, необходимых для улучшения демографической ситуации», — рассказала член регионального штаба ОНФ.

Рашида Султанова подчеркнула, что «указ сам по себе очень хорош, главное, чтобы процедура его исполнения была четкой».

«Сейчас Правительство республики будет разрабатывать порядок предоставления и использования финансовой поддержки. Зачастую подзаконные акты по реализации указа содержат такие параметры, по которым попасть в программу просто нереально», — отметила Рашида Султанова.

В качестве примера общественница привела ситуацию, когда молодые родители прописаны в семьях своих родителей, поскольку у них нет собственного жилья. Смогут ли они претендовать на поддержку? По мнению руководителя Союза женщин, все спорные моменты должны быть четко прописаны, чтобы чиновники на местах не превратили благое решение Главы республики в «хождение по мукам» молодых семей.

«Когда люди хотят встать в очередь на жилье в администрациях муниципалитетов, то им месяцами приходится с различными справками ходить по разным инстанциям. С грудным ребенком на руках — это нереально. Местные чиновники не должны создавать препоны. Важно, чтобы условия данного документа позволяли выявлять на самом деле нуждающиеся семьи», — считает Рашида Султанова.

В целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в Башкортостане, согласно указу Главы республики, с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату смогут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.

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