Минские переговоры: Вопрос выборов в ОРДЛО снят с повестки дня

Благодаря позиции украинской стороны вопроса проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей снят с повестки переговоров в Минске, заявила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

«В действительности, переговорный процесс иногда намного более сложен… чем кажется. Потому что с повестки дня, в том числе благодаря переговорам и позиции украинской стороны, снят вопрос выборов, снят вопрос конституционных изменений», — сказала Айвазовская в эфире в программы «Итоги дня» на «5 канале».

По ее словам, в настоящее время РФ выступает за реализацию плана, предложенного министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, по которому Верховная Рада принимает закон о проведении выборов в ОРДЛО, затем на этой территории проводятся выборы, после чего ОБСЕ делает вывод, соответствовали ли они европейским стандартам.

«Сегодня ОРДЛО и Российская Федерация борется за один вопрос — это формула Штайнмайера. Потому что как раз исходя из этой позиции, что в сентябре заканчивается юрисдикция принятого закона об особенности местного самоуправления, и нам нужно минимизировать внутреннюю дискуссию политического бессодержательного характера и понимать, что все намного сложнее, быть мудрее в этих вопросах», — сказала О. Айвазовская.