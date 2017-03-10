Райнерт: Украине стоит ввести продовольственные карточки
Экономист Эрик Райнерт объясняет, почему Украине следует использовать опыт США и ввести продовольственные карточки для решения проблемы бедности в стране.
Экономист Эрик Райнерт объясняет, почему Украине следует использовать опыт США и ввести продовольственные карточки для решения проблемы бедности в стране.
Украине нужно ввести продовольственные карточки для поддержки социально незащищенных групп населения.
Об этом в интервью Фактам ICTV заявил авторитетный норвежский экономист Эрик Райнерт.
Не нужно думать, что продовольственные карточки — это пережиток прошлого. Многие страны мира, в том числе и США, используют продуктовые карточки.
Цель — обеспечить товарами первой необходимости наименее защищенные группы населения. Продукты выдаются по талонам или бесплатно, или по льготным ценам.
Учитывая катастрофически низкий уровень доходов украинских пенсионеров и большое количество людей, живущих за чертой бедности, экономист считает, что продовольственные карточки могли бы существенно улучшить их положение.
Тем не менее, эксперт предостерегает:
— Нужно быть осторожными, чтобы [в результате введения продовольственных карточек] не образовался черный рынок. Важно, чтобы за эти продовольственные карточки покупали именно продукты, а не табак. В США было много недоразумений с продуктовыми карточками, особенно в