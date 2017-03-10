Райнерт: Украине стоит ввести продовольственные карточки

Об этом в интервью Фактам ICTV заявил авторитетный норвежский экономист Эрик Райнерт.

Не нужно думать, что продовольственные карточки — это пережиток прошлого. Многие страны мира, в том числе и США, используют продуктовые карточки.

Цель — обеспечить товарами первой необходимости наименее защищенные группы населения. Продукты выдаются по талонам или бесплатно, или по льготным ценам.

Учитывая катастрофически низкий уровень доходов украинских пенсионеров и большое количество людей, живущих за чертой бедности, экономист считает, что продовольственные карточки могли бы существенно улучшить их положение.

Тем не менее, эксперт предостерегает: