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14:16 (мск), источник: Tengrinews

Мажилис получил возможность назначать министров

Кабмин сложит свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом.

Источник: Tengrinews

Подписанный Президентом закон позволил депутатам Мажилиса назначать министров, передает Tengrinews.kz.

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», который позволяет депутатам Мажилиса назначать на пост министров и требовать их отставки. Кроме того, отныне Кабмин будет слагать свои полномочия перед вновь избранным депутатским корпусом. Изменение претерпел пункт 3 статьи 44 Конституции, который ранее давал право Президенту назначать на должности членов правительства республики, а также министров иностранных дел, обороны, внутренних дел и юстиции. С новыми полномочиями победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства.

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«Президент Республики Казахстан после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру премьер-министра республики, с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность премьер-министра, по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с Мажилисом Парламента, определяет структуру правительства, назначает на должность и освобождает от должности членов правительства, принимает присягу членов правительства», — отмечается в новой редакции Конституции Казахстана.

Пункт 6 статьи 57 теперь звучит так: «Каждая из палат Парламента вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов палаты заслушивать отчеты членов правительства республики по вопросам их деятельности. По итогам заслушивания отчета большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов палаты вправе принимать обращение к Президенту республики об освобождении от должности члена правительства в случае неисполнения им законов республики. В этом случае Президент республики освобождает от должности члена правительства». В то же время за Президентом оставлено право назначать на должности министров обороны, иностранных и внутренних дел.

Напомним, законопроект предусматривал 26 поправок в 19 статей Конституции.

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