Губернатор Ленобласти назвал нормативы на общедомовые нужды грабительскими
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал 10 марта с рабочим визитом в Выборг.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал 10 марта с рабочим визитом в Выборг.
После посещения библиотеки на Пионерской Александр Дрозденко смог ответить на несколько вопросов журналистов. В ходе
— Сразу хочу сказать: нормативы грабительские. Я как человек, который потребляет общедомовые услуги, не понимаю, как я могу потратить в течение суток 180 литров холодной и 120 литров горячей воды. Это нереально. Нормальный человек… тратит примерно в три раза меньше. Поэтому я уже с тура сегодня дал команду своему заму Олегу Ковалю, чтобы мы не принимали в случае с общедомовыми нуждами те нормативы, которые сегодня есть.
Дрозденко предложил перевести ОДН на счетчики или рассчитать, исходя из фактической потребности, новые нормативы и их утвердить.
В 14:00 губернатор посетит отчетный доклад главы администрации Выборгского района и ответит на вопросы жителей.