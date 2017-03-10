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16:03 (мск), источник: ivbg.ru

Губернатор Ленобласти назвал нормативы на общедомовые нужды грабительскими

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал 10 марта с рабочим визитом в Выборг.

Источник: РИА "Новости"

После посещения библиотеки на Пионерской Александр Дрозденко смог ответить на несколько вопросов журналистов. В ходе пресс-подхода один из вопросов касался общедомовых нужд, которые сейчас рассчитываются не по счетчику, а по нормативу.

— Сразу хочу сказать: нормативы грабительские. Я как человек, который потребляет общедомовые услуги, не понимаю, как я могу потратить в течение суток 180 литров холодной и 120 литров горячей воды. Это нереально. Нормальный человек… тратит примерно в три раза меньше. Поэтому я уже с тура сегодня дал команду своему заму Олегу Ковалю, чтобы мы не принимали в случае с общедомовыми нуждами те нормативы, которые сегодня есть.

Дрозденко предложил перевести ОДН на счетчики или рассчитать, исходя из фактической потребности, новые нормативы и их утвердить.

В 14:00 губернатор посетит отчетный доклад главы администрации Выборгского района и ответит на вопросы жителей.

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