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14:25 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: у нас есть определенные договоренности с Минздравом РФ по поводу онкоцентра

Врио губернатора надеется, что область сможет попасть в федеральную программу в этом году.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассчитывает, что проект строительства онкоцентра попадет в ФЦП Минздрава РФ. Об этом Алиханов сообщил на брифинге в пятницу, отвечая на вопросы представителей СМИ по поводу ситуации с онкологическим центром.

«Замечания относительно объема онкоцентра известны, наверное, год. Сейчас идет перепроектирование онкоцентра, чтобы оптимизировать его в части реальных потребностей региона. Условно говоря, вместо трех циклотронов — два циклотрона, вместо 280 коек — 252 койки. Отделения там будут все — не будет такого, чтобы хирургию или лучевую терапию убрали, — рассказал врио губернатора. — Когда будет новый проект, мы будем выходить на ФПЦ “Развитие медицины”, либо еще на какие-то источники. К середине этого года, к лету закончим и будем выходить с бюджетной заявкой».

При этом Алиханов признал, что процесс формирования бюджета на 2018 год «начинается чуть ли не в апреле» 2017 года. «Понятно, что подаваться мы будем не сейчас. С Минздравом РФ и с курирующим вице-премьером у нас определенные, скажем так, договоренности, что нас будут держать в уме и, возможно, мы попадем в проектировки в этом году», — заключил врио губернатора.

Напомним, накануне депутат Госдумы Александр Пятикоп обнародовал письмо от министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в котором описывается бюрократический процесс согласования проекта онкоцентра, который длится более года.

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