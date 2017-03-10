Лукашенко подписал указ о награждении орденами и медалями

В частности, за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, личные мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, награждены:
орденом «За службу Родине» III степени заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента финансов и тыла Виктор Дубовец;.
медалью «За спасенную жизнь» — начальник отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности ОВД Житковичского райисполкома Денис Романчук;.
медалью «За отличие в охране общественного порядка» — заместитель начальника управления — начальник отделения технического надзора, дорожной инспекции и регистрационно-экзаменационной деятельности управления ГАИ милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома Михаил Акулич и др.
Медали «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» удостоены оперуполномоченный отделения разыскной работы отдела криминального розыска криминальной милиции ОВД Жлобинского райисполкома Виктор Кутюн, оперуполномоченный отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции этого же ОВД — Александр Турский.
Кроме того, подписано распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. В частности, она объявлена заведующему отделом фотофоновидеодокументов пресс-службы Президента Беларуси Валентине Дубиной, артистке драмы, ведущему мастеру сцены Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа Светлане Окружной.