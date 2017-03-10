Лукашенко подписал указ о награждении орденами и медалями

орденом «За службу Родине» III степени заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента финансов и тыла Виктор Дубовец;.

В частности, за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, личные мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, награждены:

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медалью «За спасенную жизнь» — начальник отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности ОВД Житковичского райисполкома Денис Романчук;.

медалью «За отличие в охране общественного порядка» — заместитель начальника управления — начальник отделения технического надзора, дорожной инспекции и регистрационно-экзаменационной деятельности управления ГАИ милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома Михаил Акулич и др.

Медали «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» удостоены оперуполномоченный отделения разыскной работы отдела криминального розыска криминальной милиции ОВД Жлобинского райисполкома Виктор Кутюн, оперуполномоченный отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции этого же ОВД — Александр Турский.