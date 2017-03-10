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14:58 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко подписал указ о награждении орденами и медалями

10 марта, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 76 о награждении, в соответствии с которым 52 человека удостоены государственных наград — орденов и медалей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

В частности, за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, личные мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, награждены:

орденом «За службу Родине» III степени заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента финансов и тыла Виктор Дубовец;.

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медалью «За спасенную жизнь» — начальник отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности ОВД Житковичского райисполкома Денис Романчук;.

медалью «За отличие в охране общественного порядка» — заместитель начальника управления — начальник отделения технического надзора, дорожной инспекции и регистрационно-экзаменационной деятельности управления ГАИ милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома Михаил Акулич и др.

Медали «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» удостоены оперуполномоченный отделения разыскной работы отдела криминального розыска криминальной милиции ОВД Жлобинского райисполкома Виктор Кутюн, оперуполномоченный отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции этого же ОВД — Александр Турский.

Кроме того, подписано распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. В частности, она объявлена заведующему отделом фотофоновидеодокументов пресс-службы Президента Беларуси Валентине Дубиной, артистке драмы, ведущему мастеру сцены Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа Светлане Окружной.

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