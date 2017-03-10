Турция отменит визы для украинцев — историческое соглашение
Украина и Турция подпишут соглашение о взаимном посещения гражданами стран без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней. Проект соглашения принят Кабмином.
Украина и Турция подпишут соглашение о взаимном посещения гражданами стран без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней. Проект соглашения принят Кабмином.
Об этом пишет Украинская правда.
В соглашении указано, что для путешествия без визы нужна
По данным СМИ, сделка такого характера будет первой в истории Украины.
Напомним, сегодня в комитете Европарламента одобрили безвизовым режим для Украины большинством голосов. Результаты голосования: 39 — за, один воздержался, 4 — против.
Ранее мы писали, с ноября 2016 года