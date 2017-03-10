Турция отменит визы для украинцев — историческое соглашение

В соглашении указано, что для путешествия без визы нужна ID-карта, которая содержит электронный носитель информации вместо обычного паспорта.

Об этом пишет Украинская правда.

Гройсман требует разобраться с проблемами документооборота в министерствах и уволить виновных

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что на следующей неделе полетит в Турцию, чтобы подписать необходимые документы.

По данным СМИ, сделка такого характера будет первой в истории Украины.

Напомним, сегодня в комитете Европарламента одобрили безвизовым режим для Украины большинством голосов. Результаты голосования: 39 — за, один воздержался, 4 — против.