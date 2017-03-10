Додон: категорически осуждаю заявление парламента и правительства
Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что считает заявление парламента и правительства неприемлемыми и необоснованными.
Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что считает заявление парламента и правительства неприемлемыми и необоснованными.
КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Президент Игорь Додон пригласил посла Российской Федерации Фарита Мухаметшина для того, чтобы обсудить инцидент в двухсторонних отношениях Республики Молдовы и России.
«В качестве Президента Республики Молдова категорически осуждаю заявления и действия руководства Парламента и Правительства РМ, считая их неприемлемыми, необоснованными и провокационными. Такого рода действия не имели аналогов во всей истории наших межгосударственных отношений, а также неприменимы в дипломатической и международной практике», — написал Игорь Додон в социальных сетях.
«Не исключаю, что демарш выгоден как
На следующей неделе, как и было запланировано ранее, Игорь Додон совершит рабочий визит в Москву в составе делегации вместе с советниками, депутатами парламента, представителями экономического сообщества страны.