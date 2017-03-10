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14:48 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: категорически осуждаю заявление парламента и правительства

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что считает заявление парламента и правительства неприемлемыми и необоснованными.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Президент Игорь Додон пригласил посла Российской Федерации Фарита Мухаметшина для того, чтобы обсудить инцидент в двухсторонних отношениях Республики Молдовы и России.

«В качестве Президента Республики Молдова категорически осуждаю заявления и действия руководства Парламента и Правительства РМ, считая их неприемлемыми, необоснованными и провокационными. Такого рода действия не имели аналогов во всей истории наших межгосударственных отношений, а также неприменимы в дипломатической и международной практике», — написал Игорь Додон в социальных сетях.

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«Не исключаю, что демарш выгоден как кому-то из политического руководства Республики Молдова, так и определенным кругам или лицам на Западе и на Востоке, в том числе России. Одно можно сказать с уверенностью: кого-то очень беспокоит положительная динамика и прогресс, который мы видим в отношениях Российской Федерации и Республики Молдова. Мы подтверждаем направленность на стратегическое партнерство и дружественные отношения с Российской Федерацией и надеемся, что этот неоправданный и неприятный инцидент не повлияет на их дальнейшее развитие», — отметил Додон.

На следующей неделе, как и было запланировано ранее, Игорь Додон совершит рабочий визит в Москву в составе делегации вместе с советниками, депутатами парламента, представителями экономического сообщества страны.

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