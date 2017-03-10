В Кудымкаре проведут комплексное благоустройство перед празднованием 80-летия
Вчера, 9 марта, глава региона Максим Решетников с рабочим визитом посетил г. Кудымкар. В рамках поездки он осмотрел реконструированный
Вчера, 9 марта, глава региона Максим Решетников с рабочим визитом посетил г. Кудымкар. В рамках поездки он осмотрел реконструированный
По итогам визита М. Решетников обратил внимание главы города и главы
Кроме того, глава региона поручил активизировать работы по реставрации
Контроль за выполнением поручений главы Пермского края возложен на первого заместителя председателя Правительства Романа Кокшарова, который является председателем оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Кудымкара.