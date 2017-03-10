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14:59 (мск), источник: Новости Перми

В Кудымкаре проведут комплексное благоустройство перед празднованием 80-летия

Вчера, 9 марта, глава региона Максим Решетников с рабочим визитом посетил г. Кудымкар. В рамках поездки он осмотрел реконструированный Коми-пермяцкий национальный драматический театр им. Горького, а также встретился с главой Коми-Пермяцкого округа — министра Пермского края Виктором Рычковым и главой Кудымкара Иваном Механошиным.

Источник: РИА "Новости"

По итогам визита М. Решетников обратил внимание главы города и главы Коми-Пермяцкого округа на необходимость комплексного развития территории в преддверии 80-летия Кудымкара, в том числе благоустройства города, ремонта дорог, объектов здравоохранения и культуры. Также обсуждалась возможность участия Кудымкара и других городов округа в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, глава региона поручил активизировать работы по реставрации Свято-Никольского храма, который располагается в городском парке. В этом году на реконструкцию храма будет направлено порядка 3,5 млн рублей.

Контроль за выполнением поручений главы Пермского края возложен на первого заместителя председателя Правительства Романа Кокшарова, который является председателем оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Кудымкара.

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