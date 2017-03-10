Грицак допустил возможность открытия дела против Савченко за ее поездку в «Л/ДНР»

«Была на допросе один раз. Придя очередной раз на допрос — несколько дней назад, она в очередной раз давала показания… Была информация, что она принимала участие в стрельбах на территории “ДНР”. Она сказала, что это неправда. Она была допрошена», — сказал он.

На вопрос, возможно ли открытие уголовного производства в отношении народного депутата, Грицак ответил: «Следователи собирают материалы. Если этих материалов будет достаточно для того, чтобы объявить подозрение, следователи будут действовать установленным законом способом. По этому поводу я не могу влиять на решения следователей».

Глава СБУ также отметил, что никакой спецоперации во время поездки Савченко на временно оккупированные территории Донбасса не было.