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15:33 (мск), источник: УНИАН

Грицак допустил возможность открытия дела против Савченко за ее поездку в «Л/ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили народного депутата Надежду Савченко об обстоятельствах ее поездки на временно оккупированные территории Донбасса.

Источник: УНИАН

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Была на допросе один раз. Придя очередной раз на допрос — несколько дней назад, она в очередной раз давала показания… Была информация, что она принимала участие в стрельбах на территории “ДНР”. Она сказала, что это неправда. Она была допрошена», — сказал он.

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На вопрос, возможно ли открытие уголовного производства в отношении народного депутата, Грицак ответил: «Следователи собирают материалы. Если этих материалов будет достаточно для того, чтобы объявить подозрение, следователи будут действовать установленным законом способом. По этому поводу я не могу влиять на решения следователей».

Глава СБУ также отметил, что никакой спецоперации во время поездки Савченко на временно оккупированные территории Донбасса не было.

«Она эту поездку не согласовывала ни с кем из органов государственной власти, в том числе с руководством спецслужбы. Я скажу больше. Я не могу одобрительно отнестись к пребыванию на этой территории. Я представляю, если бы кто-то из наших бойцов АТО поехал туда — ребята из “Альфы” или из добробатов — их бы на куски порезали там и оставили», — подчеркнул он.

Комментарии
1
Александр
Для нее законы не писаны Она бог Правда до поры до времени Юля тоже была не прикасаемой
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