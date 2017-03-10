Грицак допустил возможность открытия дела против Савченко за ее поездку в «Л/ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины допросили народного депутата Надежду Савченко об обстоятельствах ее поездки на временно оккупированные территории Донбасса.
Сотрудники Службы безопасности Украины допросили народного депутата Надежду Савченко об обстоятельствах ее поездки на временно оккупированные территории Донбасса.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава СБУ Василий Грицак.
«Была на допросе один раз. Придя очередной раз на допрос — несколько дней назад, она в очередной раз давала показания… Была информация, что она принимала участие в стрельбах на территории “ДНР”. Она сказала, что это неправда. Она была допрошена», — сказал он.
На вопрос, возможно ли открытие уголовного производства в отношении народного депутата, Грицак ответил: «Следователи собирают материалы. Если этих материалов будет достаточно для того, чтобы объявить подозрение, следователи будут действовать установленным законом способом. По этому поводу я не могу влиять на решения следователей».
Глава СБУ также отметил, что никакой спецоперации во время поездки Савченко на временно оккупированные территории Донбасса не было.
«Она эту поездку не согласовывала ни с кем из органов государственной власти, в том числе с руководством спецслужбы. Я скажу больше. Я не могу одобрительно отнестись к пребыванию на этой территории. Я представляю, если бы