В ОБСЕ сделали новое громкое заявление по Донбассу

«За минувшую неделю мы зафиксировали присутствие вдоль линии разграничения 69 единиц неотведенного тяжелого вооружения. 47 единиц — на неподконтрольных официальному Киеву, 22 — на подконтрольных », — сказал Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что тяжелое вооружение не только не отведено от линии соприкосновения на Донбассе, но и ранее отведенное возвращается на передовые позиции.

По убеждению первого замглавы миссии, по состоянию на сегодня есть «стабильная тенденция не отведению тяжелого вооружения и возвращению уже отведенного вооружения на позиции».

«В частности, наши наблюдатели зафиксировали отсутствие 20-и гаубиц в местах отведения сил АТО, в местах отвода т.н. “ДНР” не хватало 17 танков и 9 минометов», — подчеркнул Хуг.

В этой связи он посетовал, что СММ ОБСЕ продолжает сталкиваться со случаями препятствования в доступе к местам отвода, «когда стороны просто не хотят показывать нам что-то».

«В пятницу в н.п. Крещатицкое, подконтрольном т.н. “ДНР” вооруженные люди осуществили предупредительные выстрелы. В этом селе наши наблюдатели видели две гаубицы. В районе Ясиноватой был сбит наш беспилотник, который фиксировал наличие крупнокалиберного вооружения», — рассказал первый замглавы миссии.

Он отметил, что за неделю наблюдателей 31 раз ограничивали в передвижении, 9 раз на подконтрольных Киеву территориях, 22 — на неподконтрольных.

«Виновные не названы и не наказаны», — сказал Хуг.