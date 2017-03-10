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15:49 (мск), источник: Sputnik.by

Мингорисполком санкционировал «Марш нетунеядцев» 15 марта

Заявители пытались во время встречи в горисполкоме скорректировать план акции, согласовать в качестве места встречи Октябрьскую площадь, но городские власти настояли на своем сценарии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Минский горисполком разрешил проведение «Марша нетунеядцев» 15 марта в Минске, сообщил Sputnik один из заявителей акции Денис Садовский.

Несанкционированные акции протеста проходят в Беларуси с 17 февраля, когда в Минске белорусы впервые вышли протестовать против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Через два дня «Марши рассерженных белорусов» прошли во всех областных центрах. На выходных протестующих поддержали и в других городах республики.

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«Нашу заявку на проведение митинга у Академии наук и шествия до площади Бангалор удовлетворили. Изменили только место сбора. Мы просили о площадке у Академии наук, а нам определили место сбора — возле кинотеатра «Октябрь», — рассказал Садовский. Между тем, эти площадки находятся ровно друг напротив друга.

По словам собеседника Sputnik, во время встречи в Мингорисполкоме заявители акции пытались скорректировать место проведения марша, перенести его в центр. Мотивировали тем, что настроение людей с конца января, когда подавалась заявка, существенно изменилось. «Демонстранты могут не захотеть идти на Банголор», — пояснил свою позицию Садовский. Однако городские власти отказались согласовывать другой сценарий и напомнили заявителям об ответственности, которую они несут за организацию акции.

Городские власти разрешили собраться участникам возле кинотеатра «Октябрь» с 17:30 до 18:00 и затем до 20:00 пройти шествием к площади Бангалор. Предполагается, что количество участников не должно превысить 1 тысячи человек.

Накануне президент страны Александр Лукашенко провел об актуальных вопросах развития страны, на котром заявил о моратории на исполнение Декрета № 3. При этом глава государства особо подчеркнул, что люди должны иметь возможность выражать свое мнение на улицах, но все должно быть в рамках существующего законодательства и в строго отведенных для этого местах.

Площадь Бангалор в Минске — это традиционное место, которое городские власти отводят для проведения акций оппозиции.

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