Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Александр Овечкин впервые станет отцом
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
17:46 (мск), источник: Actualitati.md

Головатюк: Жизнь в Молдове разделилась на до кражи миллиарда и после

Кража из банковской системы Молдовы осенью 2014 года — это не проблема одного или нескольких банков. Это хорошо продуманная схема, которую готовили и в этих банках, и в Нацбанке, и за пределами банковской системы. Об этом в ходе обсуждения инициатива президента об аннулировании закона о миллиарде заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

Источник: Actualitati.md

Я думаю, что проблема не в пресловутой краже миллиарда, а в том, что сделало возможным вывод этих огромных ресурсов, как предполагалось закрыть образовавшуюся финансовую брешь в трех банках и к чему это привело. Не думаю, что есть необходимость останавливаться на первом пункте, т.е. что сделало возможным вывод денег.

Об этом много говорилось с этой трибуны и в части ответственности Нацбанка и лично г-на Дрэгуцану, и в части ответственности руководства трех банков, прежде всего БЕМа.

Читайте также
«Газпром» подал иск в арбитраж к «Молдовагаз» о взыскании долга

Отмечу лишь еще раз, что увеличение активов в ноябре 2014 года более чем в 3 раза не могло не быть замечено со стороны НБМ. Для выдачи кредита в размере более 13 млрд. Лей БЕМ перевел в Банкэ Сочиалэ во второй половине ноября более 9 млрд. Нацбанк должен был это видеть!

Готовилось не только и не столько ее техническое осуществление, но и превентивная разработка плана действий на будущее. Мало вывести деньги, нужно еще и обеспечить, чтобы система не рухнула, и чтобы ответственность была возложена на других, — пояснил Головатюк.

Депутат заявил, что не верит в случайности и не верит в такую прозорливость Нацбанка и правительства, судите сами.

25—26 ноября выводится миллиард долларов США, т.е. образуется финансовая брешь. 28 сентября правительство под свою ответственность вносит изменения в законодательство, суть которых в том, что единственным обеспечением по кредитам на покрытие будущей дыры могут быть лишь ГЦБ. Это позволит в будущем отнести выданные кредиты на внутренний госдолг. 7 ноября национальный комитет по финансовой стабильности рекомендует правительству выдать Нацбанку госгарантию по экстренным кредитам. 13 ноября правительство принимает такое решение. 27 и 30 ноября НБМ вводит спецуправление в БЕМ и Banca Socială и принимает решение выдать экстренные кредиты на 4 месяца. спрашивается, а почему спецуправление не ввели 20-го ноября?! тогда и кражи могло не быть! а почему спецуправление не ввели 20-го ноября?! в установленные сроки кредиты возвращены не были. более того, денег оказалось недостаточно и правительство (уже) Габурича 30.03.2015 принимает решение о выдачи дополнительного кредита и соответственно госгарантии еще на 5,3 млрд. лей. 9 марта 2016 г. Минфин и Нацбанк подписывают меморандум, в соответствии с которым Минфин обязуется на сумму непогашенного долга по экстренным кредитам осуществить эмиссию ГЦБ. 4 октября 2016 г. Минфин осуществляет эмиссию го, переводя, тем самым, долг по кредитам на внутренний госдолг.

Красиво, правда? и главное, всё законно, всё соответствует действующему, т.е. измененному под это, законодательству!

Головатюк подчеркнул, что вслед за отменой закона о перекладывании миллиарда на плечи граждан, президент выступит с альтернативным решением проблемы, которое уже разработано.

Игорь Додон действует последовательно сначала инициирует отмену закона, а затем предлагает решение. Я понимаю озабоченность, в связи с этим, некоторых коллег и попробую внести ясность. Никто не оспаривает необходимость вмешательства правительства и Нацбанка в решение проблем в трех банках осенью 2014 года. Никто не оспаривает введение режима спецуправления и выдачу экстренных кредитов гарантированных госгарантией. Наш подход отличается лишь в форме обеспечения этой госгарантии. Правительство в своих Постановлениях № 187 от 13.11.2014 и № 124 от 30.03.2015 устанавливает обеспечение госгарантии в виде ГЦБ. В то же время, Закон о НБМ в ст.18/1 литера f предусматривает выдачу кредитов и под обеспечение другими приемлемыми активами. Что это меняет? Поверьте, это меняет многое, но главное возвращать украденные деньги будет не народ, а те, кто эти деньги украл и те, которые их прикрывал и создавал для этой кражи условия своим действием или бездействием, — пояснил Головатюк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Католическая церковь отменяет норму о безбрачии духовенства
Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней
Спортсменов РФ отказались допустить к отбору на Паралимпиаду
Яровая предложила изучать на уроках ОБЖ основы кибербезопасности
Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными заемщиками
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь