Головатюк: Жизнь в Молдове разделилась на до кражи миллиарда и после

Об этом много говорилось с этой трибуны и в части ответственности Нацбанка и лично г-на Дрэгуцану, и в части ответственности руководства трех банков, прежде всего БЕМа.

Я думаю, что проблема не в пресловутой краже миллиарда, а в том, что сделало возможным вывод этих огромных ресурсов, как предполагалось закрыть образовавшуюся финансовую брешь в трех банках и к чему это привело. Не думаю, что есть необходимость останавливаться на первом пункте, т.е. что сделало возможным вывод денег.

Отмечу лишь еще раз, что увеличение активов в ноябре 2014 года более чем в 3 раза не могло не быть замечено со стороны НБМ. Для выдачи кредита в размере более 13 млрд. Лей БЕМ перевел в Банкэ Сочиалэ во второй половине ноября более 9 млрд. Нацбанк должен был это видеть!

Готовилось не только и не столько ее техническое осуществление, но и превентивная разработка плана действий на будущее. Мало вывести деньги, нужно еще и обеспечить, чтобы система не рухнула, и чтобы ответственность была возложена на других, — пояснил Головатюк.

Депутат заявил, что не верит в случайности и не верит в такую прозорливость Нацбанка и правительства, судите сами.

2 5—26 ноября выводится миллиард долларов США, т.е. образуется финансовая брешь. 28 сентября правительство под свою ответственность вносит изменения в законодательство, суть которых в том, что единственным обеспечением по кредитам на покрытие будущей дыры могут быть лишь ГЦБ. Это позволит в будущем отнести выданные кредиты на внутренний госдолг. 7 ноября национальный комитет по финансовой стабильности рекомендует правительству выдать Нацбанку госгарантию по экстренным кредитам. 13 ноября правительство принимает такое решение. 27 и 30 ноября НБМ вводит спецуправление в БЕМ и Banca Socială и принимает решение выдать экстренные кредиты на 4 месяца. спрашивается, а почему спецуправление не ввели 20-го ноября?! тогда и кражи могло не быть! а почему спецуправление не ввели 20-го ноября?! в установленные сроки кредиты возвращены не были. более того, денег оказалось недостаточно и правительство (уже) Габурича 30.03.2015 принимает решение о выдачи дополнительного кредита и соответственно госгарантии еще на 5,3 млрд. лей. 9 марта 2016 г. Минфин и Нацбанк подписывают меморандум, в соответствии с которым Минфин обязуется на сумму непогашенного долга по экстренным кредитам осуществить эмиссию ГЦБ. 4 октября 2016 г. Минфин осуществляет эмиссию го, переводя, тем самым, долг по кредитам на внутренний госдолг.

Красиво, правда? и главное, всё законно, всё соответствует действующему, т.е. измененному под это, законодательству!