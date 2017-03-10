Около 1 млн. жителей Нижегородской области получают социальную поддержку
Об этом заявил заместитель губернатора, министр социальной политики Нижегородской области Дмитрий Сватковский, подводя на заседании итоги работы министерства за 2016 год.
Об этом заявил заместитель губернатора, министр социальной политики Нижегородской области Дмитрий Сватковский, подводя на заседании итоги работы министерства за 2016 год.
«В Нижегородской области сегодня действует 86 пособий и выплат для жителей региона. Особое внимание уделяется поддержке материнства и детства. В области продлено на 2017−2018 годы действие регионального материнского капитала. При этом его размер увеличен до 100 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка», — сказал Дмитрий Сватковский.
«В 2017 году в регионе предусматривается предоставление мер социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости, чтобы помощь людям была максимально справедливой и своевременной. При этом объем социальной поддержки сохраняется на прежнем уровне: речь идет о перераспределении средств между различными категориями граждан в пользу тех, кто в этом больше всего нуждается», — подчеркнул заместитель губернатора.
Губернатор Валерий Шанцев обратил особое внимание собравшихся на обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями. «Я часто бываю в районах, так там нужно 5 человек, чтобы маломобильный гражданин попал в приемную или социальное учреждение, поэтому надо серьезно заниматься вопросом обеспечения доступной среды для инвалидов», — отметил глава региона.
Напомним, число многодетных семей в Нижегородской области за 2016 год выросло на 10%.
По данным регионального министерства социальной политики, в Нижегородской области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года — 19 257 семей.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года в регионе увеличена социальная выплата многодетным семьям. Например, семья из пяти человек (супруги и трое детей) с доходом 21 тыс. рублей в месяц в январе получит социальную помощь в виде выплаты пособия в размере 1,7 тыс. рублей в месяц (на конец 2016 года размер пособия составлял 700 рублей) — объем соцподдержки малоимущим семьям увеличен в 2,5 раза.