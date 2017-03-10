Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
10 спорных вопросов о кофе
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Россия создает «пузырь» против НАТО в Черном море – СМИ
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
17:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около 1 млн. жителей Нижегородской области получают социальную поддержку

Об этом заявил заместитель губернатора, министр социальной политики Нижегородской области Дмитрий Сватковский, подводя на заседании итоги работы министерства за 2016 год.

«В Нижегородской области сегодня действует 86 пособий и выплат для жителей региона. Особое внимание уделяется поддержке материнства и детства. В области продлено на 2017−2018 годы действие регионального материнского капитала. При этом его размер увеличен до 100 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка», — сказал Дмитрий Сватковский.

«В 2017 году в регионе предусматривается предоставление мер социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости, чтобы помощь людям была максимально справедливой и своевременной. При этом объем социальной поддержки сохраняется на прежнем уровне: речь идет о перераспределении средств между различными категориями граждан в пользу тех, кто в этом больше всего нуждается», — подчеркнул заместитель губернатора.

Губернатор Валерий Шанцев обратил особое внимание собравшихся на обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями. «Я часто бываю в районах, так там нужно 5 человек, чтобы маломобильный гражданин попал в приемную или социальное учреждение, поэтому надо серьезно заниматься вопросом обеспечения доступной среды для инвалидов», — отметил глава региона.

Напомним, число многодетных семей в Нижегородской области за 2016 год выросло на 10%.

По данным регионального министерства социальной политики, в Нижегородской области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года — 19 257 семей.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года в регионе увеличена социальная выплата многодетным семьям. Например, семья из пяти человек (супруги и трое детей) с доходом 21 тыс. рублей в месяц в январе получит социальную помощь в виде выплаты пособия в размере 1,7 тыс. рублей в месяц (на конец 2016 года размер пособия составлял 700 рублей) — объем соцподдержки малоимущим семьям увеличен в 2,5 раза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней
Спортсменов РФ отказались допустить к отбору на Паралимпиаду
Яровая предложила изучать на уроках ОБЖ основы кибербезопасности
Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными заемщиками
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь