Около 1 млн. жителей Нижегородской области получают социальную поддержку

«В Нижегородской области сегодня действует 86 пособий и выплат для жителей региона. Особое внимание уделяется поддержке материнства и детства. В области продлено на 2017−2018 годы действие регионального материнского капитала. При этом его размер увеличен до 100 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка», — сказал Дмитрий Сватковский.

«В 2017 году в регионе предусматривается предоставление мер социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости, чтобы помощь людям была максимально справедливой и своевременной. При этом объем социальной поддержки сохраняется на прежнем уровне: речь идет о перераспределении средств между различными категориями граждан в пользу тех, кто в этом больше всего нуждается», — подчеркнул заместитель губернатора.

Губернатор Валерий Шанцев обратил особое внимание собравшихся на обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями. «Я часто бываю в районах, так там нужно 5 человек, чтобы маломобильный гражданин попал в приемную или социальное учреждение, поэтому надо серьезно заниматься вопросом обеспечения доступной среды для инвалидов», — отметил глава региона.

Напомним, число многодетных семей в Нижегородской области за 2016 год выросло на 10%.

По данным регионального министерства социальной политики, в Нижегородской области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей, что на 10,16% больше, чем на 1 января 2016 года — 19 257 семей.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года в регионе увеличена социальная выплата многодетным семьям. Например, семья из пяти человек (супруги и трое детей) с доходом 21 тыс. рублей в месяц в январе получит социальную помощь в виде выплаты пособия в размере 1,7 тыс. рублей в месяц (на конец 2016 года размер пособия составлял 700 рублей) — объем соцподдержки малоимущим семьям увеличен в 2,5 раза.