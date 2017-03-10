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16:46 (мск), источник: ТАСС

Власти Екатеринбурга планируют реконструировать «хрущевки» и расселить бараки

По мнению председателя комиссии гордумы Владимира Крицкого, реальный запас прочности уральских «хрущевок» составляет около 100 лет, что позволяет проводить их реконтрукцию.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Администрация города Екатеринбурга планирует реконструировать «хрущевки» и включить деревянные бараки, построенные в годы Великой Отечественной войны, в программу расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По данному вопросу власти планируют работать в индивидуальном порядке с каждым жильцом, сообщил журналистам председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, почетный строитель России Владимир Крицкий, не уточнив сроков расселения и реконструкции домов.

«Для городов Урала и Сибири наиболее остро стоит проблема сноса двухэтажных бараков, пока ее не решить — массово переходить к носу “хрущевок” не получится. Я думаю, что в программу сноса ветхого и аварийного жилья эти дома будут включены в первую очередь», — сказал Крицкий.

По его словам, в бараках проживают люди или по договору соцнайма, у которых квартира не в собственности, или те, кто квартиру приватизировал. «Здесь нужно работать с каждым жильцом в индивидуальном порядке, обсуждать варианты, предлагать. Когда мы строили дом на Репина, были предусмотрены квартиры для тех, кто будет переезжать из домов, которые сносятся. Люди хотят получить новые квартиры площадью в два-три раза больше, чем те, в которых они жили до этого и поэтому они не согласились на переезд», — добавил Крицкий.

По его словам, срок эксплуатации уральских «хрущевок» 100 лет. «При проектировании объектов всегда существует так называемый запас прочности. Я думаю, что реальный запас прочности этих домов (“хрущевок”) 100 лет, но все зависит от условий содержания. Понятно, что проще всего здание снести и на его месте построить новое, но можно и провести реконструкцию», — добавил он.

По словам Крицкого, чтобы провести реконструкцию в «хрущевках», нужно согласие всех жильцов. «А добиться этого практически нереально. Если даже один собственник жилья в доме отказывается от ремонта, провести работы в доме не получится. Более того, у нас есть дома, где можно провести реконструкцию, а затем надстроить еще 2−3 этажа, но жильцы против», — сообщил он.

Расселение из аварийных домов.

По последним данным правительства Свердловской области, около 4,4 тыс. жителей Среднего Урала в 2016 году переехали в новостройки в рамках третьего этапа областной программы переселения из аварийного жилья. На это было выделено более 2,5 млрд рублей, на которые были построены 80 многоквартирных домов. Данные по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2017 год пока озвучены не были.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил главам свердловских городов взять на контроль вопрос качества домов, строящихся для расселения людей. Среди наиболее проблемных территорий он назвал Камышловский, Березовский, Серовский, Шалинский и Тавдинский городские округа, Таборинское сельское поселение и город Ирбит.

Областная программа по переселению граждан из аварийного жилья действует в Свердловской области с 2013 года и завершится в 2017 году. Планируется, что по итогам реализации программы около 16 тыс. жителей региона получат новые квартиры.

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