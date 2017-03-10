Глава немецкого МИД назвал белых медведей единственными милыми соседями ЕС

С другой стороны — Россия, Турция, Северная Африка, а это — сложные соседи

Белые медведи пришли в заброшенный поселок на Чукотке и «катались» с горок

Габриэль добавил, что «каким бы сложным ни был партнер, с ним необходимо продолжать диалог, а не скатываться к эскалации». «Нам остается только говорить с ними, предлагать им сотрудничество, которое пойдет на пользу народу, признавая, что ситуация с демократией, отношениями с Европой становится хуже», — резюмировал он.

9 марта глава немецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что опасается начала новой гонки вооружений в Европе. Глава МИД также заявил, что попытка найти точки соприкосновения — это единственный шанс для нормализации отношений между Россией и Западом.