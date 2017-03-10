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16:43 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске открылось генконсульство Таджикистана

Посол Имомуддин Сатторов представил губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому нового генерального консула Таджикистана Шамсиддина Зарди.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство Таджикистана открылось в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства республики в Москве.

«Посол Имомуддин Сатторов представил в ходе двухдневного рабочего визита губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому нового генерального консула Таджикистана Шамсиддина Зарди, — сообщили в диппредставительстве.

«Открытие генконсульства является историческим событием в двусторонних отношениях, — отметил посол. — Это существенно облегчит процесс консульского обслуживания граждан Таджикистана, проживающих в регионе».

В свою очередь Городецкий отметил, что экономический потенциал Новосибирской области «можно задействовать для углубления межрегионального сотрудничества с Таджикистаном».

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в научно-образовательной, культурно-гуманитарной, торгово- экономической сферах, в том числе наращивания объемов взаимного товарооборота и поставок плодоовощной продукции из Таджикистана в Новосибирскую область», — информировали в посольстве.

На территории региона действуют четыре консульства: Германии, Узбекистана, Киргизии и Украины.

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