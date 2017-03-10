В Новосибирске открылось генконсульство Таджикистана
Посол Имомуддин Сатторов представил губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому нового генерального консула Таджикистана Шамсиддина Зарди.
Посол Имомуддин Сатторов представил губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому нового генерального консула Таджикистана Шамсиддина Зарди.
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство Таджикистана открылось в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в
«Посол Имомуддин Сатторов представил в ходе двухдневного рабочего визита губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому нового генерального консула Таджикистана Шамсиддина Зарди, — сообщили в диппредставительстве.
«Открытие генконсульства является историческим событием в двусторонних отношениях, — отметил посол. — Это существенно облегчит процесс консульского обслуживания граждан Таджикистана, проживающих в регионе».
В свою очередь Городецкий отметил, что экономический потенциал Новосибирской области «можно задействовать для углубления межрегионального сотрудничества с Таджикистаном».
«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в
На территории региона действуют четыре консульства: Германии, Узбекистана, Киргизии и Украины.