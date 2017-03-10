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19:54 (мск), источник: РБК

Госдума в ускоренном режиме рассмотрит поправки о ликвидации поселений

Властям регионов позволят ликвидировать местное самоуправление в поселениях. Резонансные поправки от депутата-единоросса профильный комитет почти без обсуждения рекомендовал к принятию 15 марта. Ранее подобная реформа вызвала протесты в Подмосковье.

Источник: РИА "Новости"

Профильный думский комитет поддержал в пятницу поправки в закон об общих принципах организации местного самоуправления, которые узаконят преобразования муниципальных районов в городские округа, передает корреспондент РБК​. Комитет предложил Госдуме рассмотреть законопроект на пленарном заседании в ближайшее время — 15 марта.

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Решение комитета о поддержке реформы было принято голосами единороссов. Председатель комитета Алексей Диденко (ЛДПР) выступил против нее, так как она, по его мнению, приведет «к сокращению сельских поселений в стране и деградации периферии».

Первый зампредседателя комитета единоросс Ирина Гусева так объясн​ила необходимость этих поправок: «Люди хотят качества, хотят жить в поселке, где будут больницы, дороги, транспорт… Если два-три человека живут в селе, они что не заслужили газа?».

Поправки, которые, по признанию самой Гусевой, «неозднозначны» и «неидеальны», не вызвали при рассмотрении никаких вопросов у остальных членов комитета. Кроме председателя и его первого заместителя никто не выступил. Коллеги Терентьева и Гусевой по фракции не хотели выступать на пленарном заседании докладчиком по проекту, перекладывая эту обязанность друг на друга.

Поправки были инициированы властями Московской области, внес их депутат от региона Михаил Терентьев (фракция «Единой России»), сообщал РБК ранее. Депутат предложил прописать в законе возможность объединения всех поселений, в том числе сельских, входящих в состав муниципального района, с городским округом. При слиянии и поселение, и муниципальный район утрачивают статус муниципального образования. Решение о таком преобразовании принимают власти региона «с согласия» местных представительных органов.

Поправки меняют определение «городской округ». Сейчас это городское поселение, которое не входит в состав муниципального района. В новой редакции — «один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями».

По действующему закону территория России разграничивается между поселениями, которые объединяются в муниципальные районы, а особо крупные поселения становятся городскими округами.

Согласно же поправкам единоросса, любую территориальную единицу в стране можно сделать городским округом, то есть перейти от двухуровневой системы к одноуровневой. Всем муниципальным районам пытаются придать статус городских округов, чтобы упразднить поселения и упростить управление.

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Свои поправки Терентьев внес ко второму чтению законопроекта об отмене прямого голосования населения при решении об изменении статусов городских и сельских поселений. Этот проект был внесен правительством еще весной 2015 года, принят в ​первом чтении летом того же года.

Слияние округов в Подмосковье сопровождалось ликвидацией местного самоуправления. Противники реформы опасались снижения доступности муниципальных услуг, а также рисков высотной застройки в бывших селах. Все это вызвало сопротивление местных жителей и муниципальных депутатов в Подмосковье. В декабре в поселке Томилино Люберецкого района публичные слушания по поводу объединения всех поселений в один городской округ переросли в массовые беспорядки с участием Росгвардии. Еще в нескольких районах жители выходили на митинги против реформы и активно критиковали ее на общественных слушаниях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснял реформу необходимостью экономии на чиновниках и унификации транспортных и коммунальных тарифов.

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