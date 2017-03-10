Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Общительным людям труднее похудеть
Штаб блокады в Донбассе угрожает перейти к «активной фазе»
В России введут новые нормы труда для женщин
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Индии не нравится российский истребитель 5-го поколения – СМИ
СМИ: РФ создает «пузырь» против НАТО в Черном море
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
17:01 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области в «губернаторскую сотню» включили новые инвестпроекты

Сегодня на заседании инвестиционного совета при губернаторе пополнили перечень стратегических инвестиционных проектов Свердловской области.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

На заседании министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских сказал, что в прошлом году исполнительные органы государственной власти оказали содействие в реализации 35 проектов, включенных в перечень. Реализация трех проектов в прошлом году была завершена — это проект «Уральского оптико-механического завода» Э. С. Яламова по реконструкции и техперевооружению производства реанимационного и анестезиологического оборудования, строительство блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС и проект развития ТЭЦ «Академическая».

«Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов в 2016 году составил 8,18 млрд руб., а за все время реализации проектов — 39,49 млрд руб.», — пояснил Дмитрий Нисковских.

Члены инвестсовета на очередном заседании рекомендовали для включения в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области еще четыре новых проекта. Речь идет о создании оптово-распределительного центра на территории Камышловского городского округа, строительстве в регионе тепличного комплекса по выращиванию овощей, создании производства металлических профилированных изделий в Сысертском городском округе, а также расширении российско-китайского производства. Участники заседания обсудили, чем власти региона могут помочь инвесторам.

«Рассмотренные сегодня проекты приняты нами к реализации. Перечень мы будем расширять. Нужно обеспечить полное взаимодействие наших ведомств, иметь четкий план сопровождения каждого инвестпроекта. Необходимо помнить, что каждое созданное рабочее место в промышленности Свердловской области в среднем ежегодно приносит в областной бюджет 50 тыс. руб. НДФЛ», — подчеркнул первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Подводя итоги заседания, Алексей Орлов отметил, что одним из направлений «дорожной карты» по улучшению бизнес-климата для предпринимателей становится развитие коммуникационных площадок для бизнеса. Исходя из этого, планируется, что в состав инвестиционного совета войдут представители бизнес-сообщества. Заседания совета, как ожидается, будут проходить чаще — раз в два месяца. Одним из заместителей председателя совета станет представитель предпринимательского сообщества, его кандидатура уже внесена на обсуждение и будет рассмотрена на следующем заседании инвестсовета.

Напомним, что в 2015 году Евгений Куйвашев дал старт формированию так называемой «губернаторской сотни», утвердив перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области. В него были включены 64 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций, превышающим 380 млрд руб. Наибольшее количество проектов реализуется в сфере металлургии и переработки отходов производства — 11 проектов на сумму 121 млрд руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Причина увольнения директора департамента Минобрнауки и его замов — хищения
Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней
Спортсменов РФ отказались допустить к отбору на Паралимпиаду
Яровая предложила изучать на уроках ОБЖ основы кибербезопасности
Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными заемщиками
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь