В Свердловской области в «губернаторскую сотню» включили новые инвестпроекты

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

На заседании министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских сказал, что в прошлом году исполнительные органы государственной власти оказали содействие в реализации 35 проектов, включенных в перечень. Реализация трех проектов в прошлом году была завершена — это проект «Уральского оптико-механического завода» Э. С. Яламова по реконструкции и техперевооружению производства реанимационного и анестезиологического оборудования, строительство блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС и проект развития ТЭЦ «Академическая».

«Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов в 2016 году составил 8,18 млрд руб., а за все время реализации проектов — 39,49 млрд руб.», — пояснил Дмитрий Нисковских.

Члены инвестсовета на очередном заседании рекомендовали для включения в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области еще четыре новых проекта. Речь идет о создании оптово-распределительного центра на территории Камышловского городского округа, строительстве в регионе тепличного комплекса по выращиванию овощей, создании производства металлических профилированных изделий в Сысертском городском округе, а также расширении российско-китайского производства. Участники заседания обсудили, чем власти региона могут помочь инвесторам.

«Рассмотренные сегодня проекты приняты нами к реализации. Перечень мы будем расширять. Нужно обеспечить полное взаимодействие наших ведомств, иметь четкий план сопровождения каждого инвестпроекта. Необходимо помнить, что каждое созданное рабочее место в промышленности Свердловской области в среднем ежегодно приносит в областной бюджет 50 тыс. руб. НДФЛ», — подчеркнул первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Подводя итоги заседания, Алексей Орлов отметил, что одним из направлений «дорожной карты» по улучшению бизнес-климата для предпринимателей становится развитие коммуникационных площадок для бизнеса. Исходя из этого, планируется, что в состав инвестиционного совета войдут представители бизнес-сообщества. Заседания совета, как ожидается, будут проходить чаще — раз в два месяца. Одним из заместителей председателя совета станет представитель предпринимательского сообщества, его кандидатура уже внесена на обсуждение и будет рассмотрена на следующем заседании инвестсовета.