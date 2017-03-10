В Свердловской области в «губернаторскую сотню» включили новые инвестпроекты
Сегодня на заседании инвестиционного совета при губернаторе пополнили перечень стратегических инвестиционных проектов Свердловской области.
Сегодня на заседании инвестиционного совета при губернаторе пополнили перечень стратегических инвестиционных проектов Свердловской области.
Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
На заседании министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских сказал, что в прошлом году исполнительные органы государственной власти оказали содействие в реализации 35 проектов, включенных в перечень. Реализация трех проектов в прошлом году была завершена — это проект «Уральского
«Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов в 2016 году составил 8,18 млрд руб., а за все время реализации проектов — 39,49 млрд руб.», — пояснил Дмитрий Нисковских.
Члены инвестсовета на очередном заседании рекомендовали для включения в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для
«Рассмотренные сегодня проекты приняты нами к реализации. Перечень мы будем расширять. Нужно обеспечить полное взаимодействие наших ведомств, иметь четкий план сопровождения каждого инвестпроекта. Необходимо помнить, что каждое созданное рабочее место в промышленности Свердловской области в среднем ежегодно приносит в областной бюджет 50 тыс. руб. НДФЛ», — подчеркнул первый
Подводя итоги заседания, Алексей Орлов отметил, что одним из направлений «дорожной карты» по улучшению
Напомним, что в 2015 году Евгений Куйвашев дал старт формированию так называемой «губернаторской сотни», утвердив перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для