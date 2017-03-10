Новый ультиматум Кабмину от штаба блокады Донбасса: закрыть все отделения «Сбербанка» РФ

Об этом в пятницу, 10 марта, во время пресс-конференции заявил начальник Штаба блокады Анатолий Виногродский, передает корреспондент НБН.

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«Мы даем две недели вкладчикам “Сбербанка” России на то, чтобы изъяли оттуда средства. Через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине», — заявил г-н Виногродский.

Стоит отметить. что организаторы торговой блокады обратились к премьер-министру, главам МВД и ГПУ с требованием проконтролировать, «чтобы средства из этого банка не ушли в страну-агрессора».

Начальник Штаба блокады не уточнил, каким образом активисты будут закрывать отделения банка.

«Мы не рассказываем о тех мероприятиях, которые будем проводить. Есть заявление “Сбербанка”, что они будут проводить обслуживание клиентов с паспортами ДНР и ЛНР, для нас этого достаточно», — отметил г-н Виногродский.

Как сообщал НБН, активисты ВО «Свобода» и «Национального корпуса» провели предупредительную акцию под главным отделением российского «Сбербанка» на улице Владимирской.

Во вторник, 7 марта, Российский «Сбербанк» официально объявил о начале обслуживания в своих отделениях клиентов, предоставляющих «паспорта» так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР).