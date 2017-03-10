Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
10 спорных вопросов о кофе
Гости съезжались на Porsche: светская вечеринка в Сочи (фото)
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: украинские пограничники обиделись и ушли с границы с Польшей
Эксперт об условии признания Крыма частью РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
17:10 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Новый ультиматум Кабмину от штаба блокады Донбасса: закрыть все отделения «Сбербанка» РФ

Штаб блокады Донбасса поставил ультиматум Кабинету министров Украины с требованием закрыть все отделения «Сбербанка» Росии в стране на протяжении двух недель из-за обслуживания этой финансовой структурой клиентов по «паспортам» так называемых Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

Источник: AP 2017

Об этом в пятницу, 10 марта, во время пресс-конференции заявил начальник Штаба блокады Анатолий Виногродский, передает корреспондент НБН.

Читайте также
Грицак допустил возможность открытия дела против Савченко за ее поездку в «Л/ДНР»

«Мы даем две недели вкладчикам “Сбербанка” России на то, чтобы изъяли оттуда средства. Через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине», — заявил г-н Виногродский.

Стоит отметить. что организаторы торговой блокады обратились к премьер-министру, главам МВД и ГПУ с требованием проконтролировать, «чтобы средства из этого банка не ушли в страну-агрессора».

Начальник Штаба блокады не уточнил, каким образом активисты будут закрывать отделения банка.

«Мы не рассказываем о тех мероприятиях, которые будем проводить. Есть заявление “Сбербанка”, что они будут проводить обслуживание клиентов с паспортами ДНР и ЛНР, для нас этого достаточно», — отметил г-н Виногродский.

Как сообщал НБН, активисты ВО «Свобода» и «Национального корпуса» провели предупредительную акцию под главным отделением российского «Сбербанка» на улице Владимирской.

Во вторник, 7 марта, Российский «Сбербанк» официально объявил о начале обслуживания в своих отделениях клиентов, предоставляющих «паспорта» так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Адвокаты «защитников Конституции» заявили отвод судье Бородию, объявлен перерыв
Минтранс Турции подтвердил столкновение вертолета с телебашней
Спортсменов РФ отказались допустить к отбору на Паралимпиаду
Яровая предложила изучать на уроках ОБЖ основы кибербезопасности
Минфин рассказал о встрече Силуанова с валютными заемщиками
Россия приостановила поставки дизельного топлива на Украину
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
В Южной Корее судья пришла на оглашение импичмента в бигуди
Спорт
Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова»
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несосотоящего «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь