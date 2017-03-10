Страховой стаж для военнослужащих могут пересмотреть

Страховым стажем называется срок отчислений гражданина в фонд социальной защиты населения (ФСЗН), необходимый в будущем для выплаты ему пенсии. Сейчас минимальный страховой стаж равняется 16 годам, а к 2025 году его доведут до 20 лет.

«Необходимо внимательно посмотреть на проблему так называемого страхового стажа для военнослужащих. Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии», — сказал Лукашенко.

Как отметил президент, в результате подобной практики военнослужащий, уволенный без военной пенсии, «но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии».

«Такая ситуация особенно несправедлива по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по независящим от них причинам», — заключил глава государства.