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20:28 (мск), источник: Sputnik.by

Страховой стаж для военнослужащих могут пересмотреть

Глава государства считает неправильным, если служившие в войсках белорусы после ухода должны работать еще 20 лет для получения пенсии.

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Проблема страхового стажа для военнослужащих должна быть решена, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Страховым стажем называется срок отчислений гражданина в фонд социальной защиты населения (ФСЗН), необходимый в будущем для выплаты ему пенсии. Сейчас минимальный страховой стаж равняется 16 годам, а к 2025 году его доведут до 20 лет.

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«Необходимо внимательно посмотреть на проблему так называемого страхового стажа для военнослужащих. Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии», — сказал Лукашенко.

Как отметил президент, в результате подобной практики военнослужащий, уволенный без военной пенсии, «но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии».

«Такая ситуация особенно несправедлива по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по независящим от них причинам», — заключил глава государства.

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