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18:01 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде «Концессии водоснабжения» возглавил новый руководитель

Директором «Концессий водоснабжений» в Волгограде стал Валерий Казанцев.

Как сообщает замдиректора по корпоративным коммуникациям ООО «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова, Валерий Казанцев назначен главой организации с 10 марта.

«До этого дня он работал в компании главным инженером. У него большой опыт работы в отрасли: региональные водоканалы под руководством Валерия Александровича неоднократно занимали лидирующие позиции на всероссийском уровне. Кроме того, он имеет огромный опыт по реализации инвестиционных программ в компаниях-операторах водоснабжения и водоотведения, а также опыт внедрения системы менеджмента качества на предприятии», — подчеркнула она.

Отметим, что прежний руководитель «Концессий водоснабжения» Николай Николюк перешел на работу в компанию «Лидер». Теперь он будет заниматься развитием концессий в области ЖКХ в других крупных городах России, а также созданием федерального холдинга. Плюс, он будет курировать проект «Цифровое ЖКХ».

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