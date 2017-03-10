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17:58 (мск), источник: Известия.Ру

Эрдоган: Россия должна снять санкции с турецких компаний

По словам турецкого лидера, странам необходимо убрать препятствия на пути развития отношений.

Источник: РИА "Новости"

Компании Турции должны быть избавлены от ограничительных мер со стороны России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на Совете сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией в пятницу.

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Нам необходимо убрать все препятствия на пути развития наших отношений. Те фирмы и компании, которые представлены сейчас в России, должны быть избавлены от всех санкций и ограничений, которые имеются в их отношении
Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

Отношения России и Турции были испорчены после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВС сбили российский бомбардировщик Су-24. В результате инцидента погиб командир судна Олег Пешков, штурману Константину Мурахтину удалось спастись.

В конце июня прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Москву послание, в котором извинился за происшествие и выразил заинтересованность в налаживании отношений между государствами. 9 августа 2016 года турецкий лидер посетил Санкт-Петербург. Кроме того, лидеры двух стран провели ряд телефонных переговоров.

Комментарии
9
Дмитрий Голубев
У нас президент, видимо, Данкверт. Он заявил, что не ПУСТИТ турецкие товары на наш рынок. Он кто ?? Это чмр будет решать за президента ??
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Ольга Никтина
Россия Турции НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА! Для начала Эрдогану рекомендуется сменить царско-повелительный тон на милостиво-просящий, тогда можно и подумать. Совсем обнаглели, приезжают, команды отвешивают, а мы как обычно "ну это же наши партнеры" долго это продолжаться будет?
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Имейте терпение. Пусть грязь осядет, и вода станет чистой, тогда правильные действия станут напрашиваться сами собой.
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