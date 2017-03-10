Эрдоган: Россия должна снять санкции с турецких компаний

Компании Турции должны быть избавлены от ограничительных мер со стороны России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на Совете сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией в пятницу.

Нам необходимо убрать все препятствия на пути развития наших отношений. Те фирмы и компании, которые представлены сейчас в России, должны быть избавлены от всех санкций и ограничений, которые имеются в их отношении

Отношения России и Турции были испорчены после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВС сбили российский бомбардировщик Су-24. В результате инцидента погиб командир судна Олег Пешков, штурману Константину Мурахтину удалось спастись.