Эрдоган: Россия должна снять санкции с турецких компаний
По словам турецкого лидера, странам необходимо убрать препятствия на пути развития отношений.
По словам турецкого лидера, странам необходимо убрать препятствия на пути развития отношений.
Компании Турции должны быть избавлены от ограничительных мер со стороны России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на Совете сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией в пятницу.
Нам необходимо убрать все препятствия на пути развития наших отношений. Те фирмы и компании, которые представлены сейчас в России, должны быть избавлены от всех санкций и ограничений, которые имеются в их отношении
Отношения России и Турции были испорчены после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВС сбили российский бомбардировщик Су-24. В результате инцидента погиб командир судна Олег Пешков, штурману Константину Мурахтину удалось спастись.
В конце июня прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Москву послание, в котором извинился за происшествие и выразил заинтересованность в налаживании отношений между государствами. 9 августа 2016 года турецкий лидер посетил